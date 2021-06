Capital El concejal de Promoción entrega el certificado de calidad SICTED a los hoteles Costasol y Sol Almería miércoles 16 de junio de 2021 , 19:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Carlos Sánchez destaca “las buenas perspectivas para los establecimientos hoteleros de la ciudad de cara al verano” Cuentan que John Lennon, cuando rodaba en Almería ‘Cómo gané la guerra’ en el año 1966, invitó a sus compañeros de The Beatles a la ciudad, y se les vio tomando un refrigerio en la terraza que entonces tenía el hotel Costasol en el Paseo de Almería. Ésta es una de las numerosas historias que ha vivido este establecimiento de tres estrellas ubicado en pleno centro de la ciudad y vinculado de por vida con el cine rodaje en Almería. Un hotel en el que se han alojado los actores y actrices más aclamados de la época. Pero también es un hotel que ha evolucionado y actualizado sus instalaciones, desde el hall, hasta la nueva zona de desayunos o el espectacular solárium con vistas panorámicas 360º. Por su parte, el hotel Sol Almería, de dos estrellas, nació en el emblemático año 1992, en la Carretera de Ronda, como una empresa familiar, que ha trabajado a las mil maravillas el binomio profesionales de los negocios de lunes a jueves y turismo el fin de semana. Moderno, con 25 habitaciones, ha instalado bañera con hidromasaje en todas las habitaciones, y cuenta con cafetería-restaurante, así como solárium en la terraza con una visión espectacular. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha acudido a los dos hoteles, Costasol y Sol Almería, para entregarles el certificado que les acredita que se han adherido al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) del Ministerio de Turismo y que garantiza su calidad. Son dos de los 27 establecimientos de hostelería y hoteles que lo han logrado, a los que se sumarán más hasta completar los 53 que se encuentran en este proceso de excelencia. Carlos Sánchez afirma que “el certificado demuestra que han cumplido de manera satisfactoria toda la formación y auditoria externa a la que han sido sometidos los dos hoteles, la cual ha tenido en cuenta aspectos como la atención turística, la relación con los clientes, seguridad sanitaria con el Covid, aspectos legales, etc”. El concejal de Promoción detalla que “el Costasol, abierto en 1963, es el hotel decano de Almería. Y siempre ha estado al servicio de la sociedad almeriense. Estuvo cerrado durante la pandemia desde el pasado mes de octubre y ahora reabre”. Por su parte, “Sol Almería ha crecido con la ciudad, ofreciendo un servicio profesional para los negocios y turismo. También tuvo que cerrar el 28 de noviembre y abrió ayer”. El concejal concluye asegurando que “las conversaciones con las directoras reflejan las buenas perspectivas que existen para los hoteles en el verano, lo que es una alegría para el turismo de la capital”. Carlos Sánchez sido recibido en el hotel Costasol por la directora del establecimiento, María del Mar Sánchez Caparrós, quien le ha explicado “las reformas que hemos realizado en los últimos años con la transformación del vestíbulo, el solárium y la última novedad, una zona para desayunos dentro del hotel”. Por su parte, en el Hotel Sol Almería le ha recibido su directora Áurea González, quien le ha expresado que “estamos ilusionados con la reapertura. La alta demanda hace que la cafetería-restaurante, que siempre estaba abierta al público, la hayamos dedicado sólo para las personas que se alojan en nuestro hotel”. Dos ejemplos de compromiso con la ciudad y con el turismo, siempre ofreciendo unos estándares de calidad que mantienen hoy en día, como demuestra el certificado SICTED que les ha entregado el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

