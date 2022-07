El Gobierno ya ni se molesta en responder sobre el tren en Almería

jueves 30 de junio de 2022 , 08:58h

A una pregunta de Vox sobre precios del servicio contesta con los datos de Málaga

La situación de las comuniciones ferroviarias de la provincia de Almería son tales, que el Gobierno de Pedro Sánchez, parece haber decidido que ya ni tan siquiera merece la pena responder, ya que a una pregunta de Vox sobre el tema, ha contestado con los datos de Málaga.

Según la pregunta y la respuesta a las que ha tenido acceso Noticias de Almería, los diputados de Vox preguntaban el 10 de mayo de este año sobre "incrementos tarifarios que se han producido en los servicios prestados por Renfe en Almería en los últimos años, así como impacto que han tenido en la población", pero no, el Gobierno ha contestado con la provincia de Málaga, si bien había que añadir que tampoco a los malagueños les servirá de aclaración la respuesta.

Como puede verse, la clave numérica de la pregunta y la contestación son la misma, y como indicamos, ni tan siquiera a los malagueños les servirá lo dicho por el Gobierno, ya que objetivamente no contesta. Si la pregunta es sobre los incrementos tarifarios y su impacto, la respuesta son enlaces a la web de la operadora Renfe, en concreto a la nota de prensa sobre los nuevos servicios que se activarán en aquella provincia con motivo del verano, y al apartado de ofertas y tarjetas de fidelización, por lo que no informa ni de si ha habido incremento de precios o no, ni cómo ha afectado a la ciudadanía malagueña en este caso.

Por otra parte, consultada la web de Renfe, la última nota de prensa sobre nuestra provincia fue en septiembre de 2021 -dato defícil de encontrar porque desde finales de ese año éstas aparecen sin data- bajo el titular "Renfe amplía la oferta diaria entre Almería y Granada con dos trenes más que permiten conexiones con Madrid y Sevilla".