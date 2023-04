Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia El Hospital de Poniente automatiza la dispensación y recogida de uniformes sábado 22 de abril de 2023 , 14:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y facilita a profesionales la obtención de las prendas y su renovación La Dirección Económica y de Servicios Generales del Hospital Universitario Poniente ha implantado un nuevo sistema automatizado para la dispensación y recogida de los uniformes que usa la plantilla de profesionales del centro. Para ello se han instalado dos armarios expendedores de ropa limpia y dos tolvas para la recogida de las prendas usadas, que funcionan las 24 horas del día, los 365 del año. El nuevo sistema que se ha pilotado con éxito por el área de Operaciones y Logística desde comienzos de este año, tiene como objetivo facilitar a los y las profesionales la disponibilidad de ropa de trabajo, así como mejorar la eficiencia y gestión de este servicio. Las máquinas expendedoras de uniformes están instaladas en el pasillo del Bloque Quirúrgico y en la planta -1 del centro, junto a la zona de Lencería. En ellas, a través de su tarjeta identificativa, cada profesional puede retirar, de forma fácil y sencilla, los diferentes tipos de prendas (casaca, pantalón o bata), de las tallas que van desde la SP a la XXXL, tanto de los uniformes generales, como de los destinados a su uso en la Unidad de Pediatría (que dispone de un diseño diferenciado). Antes de la implantación del sistema se ha procedido a renovar toda la ropa de los uniformes de profesionales del centro. Las nuevas prendas están dotadas de un chip RFID (siglas en inglés de la tecnología de identificación por radio frecuencia), para la trazabilidad de su lavado y uso. Cada profesional puede cambiar las prendas usadas en todo momento y cada vez que lo necesite, depositándolas en las tolvas de recuperación, ubicadas ambas en la planta -1 del hospital, para su lavado y posterior puesta de nuevo en servicio Los datos recabados durante el periodo de pilotaje de este nuevo sistema muestran que es usado a diario por una media de 200 profesionales, con una dispensación diaria de más de 400 prendas (175 casacas, 145 pantalones y 85 batas). Esto supone el tratamiento de más de 12.500 prendas al mes. El uso de los sistemas automáticos de recogida y devolución de uniformes facilita además la obtención de datos precisos del consumo de prendas por profesional, unidad o servicio, que tras su posterior análisis permitirán la implantación de mejoras destinadas a hacer más eficiente el servicio. Este sistema se suma a los que ya funcionaban en el Hospital Universitario Poniente para la dispensación automática de mascarillas FFP2 y pijamas quirúrgicos desechables, que también se activan a través de las tarjetas identificativas de cada trabajador o trabajadora; así como a los buzones y armarios dotados con tecnología RFID que facilitan la gestión de almacenes y pedidos de material. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.