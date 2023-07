Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Hospital Universitario Poniente inicia la renovación de sus equipos de resonancia magnética sábado 15 de julio de 2023 , 11:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El centro garantiza la realización de pruebas con la instalación de una unidad móvil que prestará servicio a partir el próximo lunes El Hospital Universitario Poniente va a llevar a cabo la ampliación y renovación de sus equipos de diagnóstico por la imagen. El centro pasará de disponer de una resonancia magnética a contar con dos equipos de última generación, que mejorarán la resolución y reducirán los tiempos de realización de los estudios. Mientras se lleva a cabo su instalación, la prestación del servicio estará garantizada a través de una unidad móvil que empezará a funcionar a partir de la próxima semana. La instalación de los nuevos equipos de resonancia magnética del Hospital Universitario Poniente requiere la retirada previa del equipo actual con el que cuenta el centro y la realización de obras de adecuación en la Unidad de Radiodiagnóstico. Estos trabajos se han iniciado esta misma semana y está previsto que se prolonguen durante varios meses. Mientras se llevan a cabo las obras, los estudios de resonancia magnética se realizarán en una unidad móvil, ubicada en el aparcamiento de profesionales del centro, junto al edificio administrativo. Este equipo móvil empezará a prestar servicio el próximo lunes y cuenta con todas las garantías técnicas y de seguridad. El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte ha visitado esta unidad móvil, destacando que “a través de ella garantizamos la accesibilidad y la atención de los pacientes de la Comarca del Poniente Almeriense, mientras trabajamos para mejorar las instalaciones y el equipamiento del hospital”. El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta ha subrayado que “la instalación de esta unidad móvil es una solución temporal, que evitará que nuestros pacientes tengan que desplazarse a otros hospitales de la provincia o ser derivados a centros concertados”. Acosta ha señalado que “pedimos a pacientes y familiares colaboración y comprensión ante cualquier pequeña molestia que pueda suponer la realización de las pruebas de resonancia fuera del entorno habitual de la Unidad de Radiodiagnóstico”. Dos nuevos equipos La Unidad de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Poniente contará a partir del último trimestre de este año con dos modernos equipos de resonancia magnética, mucho más precisos, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Así, estarán dotadas de la tecnología ‘BlueSeal’, que evitará el uso de alrededor de 1.500 litros de helio al año por equipo, mejorará la seguridad de los equipos y reducirá los costes de mantenimiento. Los nuevos equipos ofrecerán a los pacientes mayor comodidad en la realización de las pruebas y estarán dotados de un software de inteligencia artificial, que ofrece imágenes más rápidas, con hasta un 65% más de resolución, que contribuirán a diagnósticos más precisos. Además, dispondrán de un sistema audiovisual envolvente, que ayudará a reducir el estrés que pueden generar este tipo de pruebas, y funcionarán de forma más silenciosa. La inversión necesaria para la puesta en servicio de estos equipos está financiada por la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- NextGeneration EU, instrumento financiero de la inversión C18.I1 Plan de inversión en equipos de alta tecnología del SNS, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.