Diputación El IEA presenta ‘Desde los tejados. Una etnografía sentimental’ de Chirivel viernes 05 de febrero de 2021 , 16:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La autora María Isabel Oliver Reche comparte su experiencia más personal en este recorrido emocional por los modos de vida de los años 60 y 70 de este municipio de Los Vélez



La Diputación de Almería, a través del Instituto de Estudios Almerienses (IEA), ha publicado el libro ‘Desde los tejados. Una etnografía sentimental de Chirivel’, de María Isabel Oliver Reche. En este trabajo la autora, nacida en esta localidad, se sirve de su propia experiencia para relatar y recrear los modos de vida de los años sesenta y setenta en este pequeño pueblo donde vivió, unos recuerdos que podrían ser extensibles a otros municipios de la provincia de Almería y al medio rural, en general. Sobre la autora

María Isable Oliver Reche nació en Chirivel a mediados de la década de los sesenta, donde vivió durante la infancia y la juventud. Es enfermera, matrona y antropóloga social y cultural, materia en la que realizó su tesis doctoral. Ha sido docente en la UNED y en la Universidad de Almería.

Sus investigaciones y publicaciones se han centrado en la interculturalidad en el ámbito sanitario y en la etnografía. Fue galardonada con el Premio de Ensayo Carmen de Burgos, con la obra titulada ‘La salud reproductiva en mujeres inmigrantes en España’. Además, ha publicado una etnografía sobre la maternidad, ‘Venir al mundo en la Comarca de los Vélez’ y varios artículos sobre salud e inmigración.

Abandonó la actividad docente e investigadora, centrándose actualmente en la labor sanitaria como matrona, acompañando a mujeres embarazadas. Se define como una “buscadora” que dedica su tiempo libre a la meditación, la lectura y la escritura. Fruto de esa pasión es la presente obra, que ofrece una mirada externa e interna a la realidad social y cultural en la que se desarrolló su infancia.

Relatado en un tono intimista, con toques de nostalgia y de gratitud, a lo largo del texto se va articulando lo personal con lo general, lo local con lo universal, la reflexión con la descripción etnográfica, a fin de ofrecer una imagen verosímil de cómo era la vida en un momento de cambio social. La niña que miraba desde los tejados, tenía claro que la educación era el trampolín que permitiría no solo trascender la vida de precariedad y escasez, también el rol tradicional asignado a las mujeres en las sociedades rurales.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha elogiado la obra de Oliver Reche por “el detalle y sentimiento con el que comparte sus recuerdos, unas vivencias con las que cualquier almeriense podrá sentirse identificado. Además, las generaciones jóvenes que no hayan vivido aquella época tienen con este libro un testamento emocional que les ayudará a descubrir sus raíces”.



Por otro lado, el diputado ha recordado que esta obra ve la luz gracias a la convocatoria de publicaciones del IEA que cada año abre sus puertas a los autores y temáticas almerienses para que “sigamos incrementado la amplia bibliografía provincial con la que materializamos el principal objetivo del IEA: preservar y difundir el patrimonio almeriense y todo aquello que nos define como sociedad”.



Por su parte, la autora de la obra explica que su libro se presenta como “una biografía íntima, que recrea estampas robadas a la memoria, se hace un repaso por las tradiciones locales, el ciclo festivo, los modos de subsistencia, la educación…, para acabar reflexionando sobre los cambios socio-económicos, con sus luces y sus sombras, y sobre las implicaciones vivenciales que ha tenido el hecho de haber nacido en una sociedad fronteriza”.









No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El IEA enriquece la bibliografía provincial con seis libros de temática y autores almerienses Diputación lanza REAL, la Revista de Estudios Almerienses del IEA

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.