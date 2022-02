El IEA publica una obra sobre el campo de Dalías en la primera mitad del siglo XX

lunes 28 de febrero de 2022 , 13:26h

El Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación de Almería acaba de lanzar en formato digital la obra ‘Primera mitad del siglo XX en el Campo de Dalías. Un ejemplo de colonización privada’ de José Luis Callejón Baena. Comienza el siglo XX y con el agua de Fuente Nueva se produce un cambio sustancial en la actividad económica del Campo de Dalías. El impulso originado por Fuente Nueva se amplió con el Canal de San Fernando y con centenares de pozos excavados en la primera mitad del siglo.

Antes de que aparecieran los cultivos en arena o bajo plástico, el Campo, la parte del municipio de Dalías al sur de los Atajuelos, ya contaba con más población que la mayoría de los municipios de la Provincia, era uno de los mayores productores de uva junto a Berja y el mayor productor de hortalizas, lo que daría lugar al nacimiento de un nuevo municipio: El Ejido

Ese proceso se llevó a cabo por iniciativas privadas, anteriores a cualquier intervención pública, que no llegó hasta 1958 de la mano del INC con la puesta en riego de las primeras parcelas en el Sector I en Roquetas. Su incidencia en El Ejido, en la primera mitad de siglo, fue nula. El libro de Callejón trata de reconstruir el proceso de desarrollo económico que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, el crecimiento de población a que dio lugar, así como la implantación de infraestructuras y servicios que esta población hacía necesarias: educativas, sanitarias, religiosas, etc.

El director del IEA, Francisco Alonso, explica que “este tipo de trabajos nos ayudan a comprender mucho mejor la evolución histórica, económica y social de la provincia de Almería. Dalías ha sido fundamental en la agricultura almeriense y este trabajo se convierte desde su publicación en un título indispensable para comprender su papel en la evolución del campo de nuestra provincia. Desde el IEA seguiremos impulsando la realización de estudios como éste que nos ayudan a conocer nuestras raíces”.

En el prologo de la obra, el Catedrático de Historia Económica de la Universidad de Almería, Andrés Sánchez Picón sostiene que “el estudio que José Luis Callejón ha realizado trata de poner en pie y de poner en valor el importante papel de una intervención privada, de una verdadera colonización privada, previa a cualquier tipo de intervención pública y que hunde sus raíces en las décadas finales del siglo XIX”.

“Esta contribución de José Luis Callejón es enormemente meritoria y lo digo porque se ha construido a partir de un ímprobo trabajo de pesquisa e investigación en muchísimos lugares y centros de documentación, y eso es así porque desgraciadamente una de las secuelas de la dramática ruptura de 1982 es que la mayor parte de la documentación del archivo municipal de Dalías, en la que hubiera debido asentarse un trabajo como el que se proponía José Luis Callejón, desapareció y no se ha recuperado hasta ahora”, afirma Sánchez Picón.

“Este libro que se une a otros que recientemente han sido publicados sobre la historia ejidense, como el de Espinosa sobre su historia hidráulica, o como otros trabajos que van acometiéndose por distintos investigadores y que formará parte de un esfuerzo coral, no individual, con el que a no tardar mucho dispondremos de una visión más equilibrada, más completa que la del relato hasta ahora predominante de nuestro modelo agrícola. Por ello, hay motivos para estar de enhorabuena y para saludar que este trabajo haya sido por fin culminado y pueda ver la luz” concluye Andrés Sánchez Picón.

La obra se puede consultar al completo de forma gratuita en la web del IEA, en la siguiente dirección.

Biografía de José Luis Callejón Baena

José Luis Callejón nace en 1942 en Dalías, en la entonces barriada de El Ejido. Ha vivido desde su niñez el cambio que se ha producido en el municipio. Tras completar el bachillerato en Málaga, obtiene el título de Ingeniero Naval en la Universidad Politécnica de Madrid, donde más tarde alcanzaría el grado de Doctor.

Sus primeras actuaciones profesionales se centran en la investigación y la docencia, como investigador en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo y como profesor de Hidrodinámica en el Escuela Técnica superior de Ingenieros Navales de la U.P.M.

En la Universidad de Almería ha sido Profesor titular de Universidad en el área de Ingeniería Hidráulica, lo que le ha facilitado su contacto con la problemática del agua y los riegos en Almería. Jubilado en 2010, deseando mantener una actividad académica e intelectual, recientemente ha obtenido el Grado en Derecho y se ha dedicado a recopilar y analizar datos para escribir este libro.