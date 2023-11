Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La empresa Azata del Sol se quiere defender Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por martes 07 de noviembre de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Lo del Algarrobico ya pasa de castaño oscuro. Pero tenemos una novedad. La hasta ahora callada empresa constructora: Azata del Sol y derivadas, por lo que se refiere a los medios, acaba de anunciar que se va a defender. Quiere estar presente ante esas sentencias que se puede dar sobre el derribo del hotel construido. Y están en su derecho. Aquí por lo visto los único que no tenemos derechos son los ciudadanos. Claro que ello es por callar. Aquí hablan los políticos, los jueces y los ecologistas. El ciudadano, nosotros, el único que tenemos es el de pagar las barbaridades de los políticos, las sentencias de los jueces y las denuncias de los ecologistas. Un político da un permiso, y los ciudadanos nos la tenemos que aguantar, ahora nos dicen que aquella, veinte años después que no es legal, y aquí nos tienen, volviendo a seguir soportando lo nuevo que dicen ahora; mañana cambiaran de opinión, Pedro Sánchez ha abierto el camino a los políticos, y dirán que hoy sí, que han cambiado de opinión, y nosotros seguiremos en silencio, callando y apostando por ellos. La Junta asegura ahora que ya en el 1994 los terrenos ya no eran urbanizables. La licencia dada por el ayuntamiento de Carboneras es sobre el 2003. ¿Eran tontos los regidores de entonces, estaban prevaricando? ¿Eran unos sinvergüenzas? ¿Prevaricaba la Junta cuando daba el visto bueno desde algunas de sus consejerías por aquellos años? Si tiene razón la Junta de hoy, el ayuntamiento de entonces prevaricaba y con conocimiento, lo mismo que hacía la Junta. ¿Y cómo es que no están en la cárcel los prevaricadores? ¿Y cómo no han pasado por el banquillo de los acusados? ¿Y cómo los jueces no sentenciaron a los caballeros responsables de ayuntamiento y junta? ¿No les parece extraño la inacción de unos y de otros? País de granujas y sinvergüenzas. Se ha denunciado la construcción del hotel, y los ecologistas están en su derecho a denunciar todo lo que les de la gana. ¿Se ha denunciado también, con nombre y apellidos a los que dieron los diferentes permisos de obras para que el hotel esté casi terminado? Qué nosotros sepamos el que estaba de alcalde de Carboneras en aquella ocasión y tomó la decisión de dar el permiso, no ha recibido notificación alguna sobre la presunta prevaricación llevada a cabo con la licencia otorgada en su día. Tampoco, qué sepamos, hay algún alto cargo de la Junta de aquellos años sentado en el banquillo por los permisos de alguna consejería dados a Azata para la construcción del hotel. Una pregunta me viene rondando desde el primer día. ¿Era consciente la empresa constructora de que los permisos otorgados para construir el hotel eran ilegales? ¿Se les engañó desde el ayuntamiento de Carboneras, desde la Junta de Sevilla? No deja de ser interesante la respuesta que nos pueda dar la empresa, cosa que hasta ahora no han hecho en todos los años que llevamos escribiendo sobre el hotel. ¿Han podido invertir millones y millones de euros sin tener garantizada, segura, la licencia del hotel a construir? ¿Son tan imbéciles los directivos de Azata? Es la impresión que nos ofrecen tras las últimas estimaciones de la Junta de Moreno Bonilla. ¿Tiene alguna bala en la recamara la empresa? Es de suponer que tienen y pagan buenos abogados, y que si estos quien entrar en la pelea, es porque tendrán armas para ello. Nos quedamos a la espera. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juan Torrijos Arribas Periodista 9 artículos Todos los firmantes