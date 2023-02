Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Ayuntamiento "exige" un acuerdo sobre el soterramiento

jueves 16 de febrero de 2023 , 14:59h

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, hizo un llamamiento hoy al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y a la Junta de Andalucía, para que pongan fin al bloqueo de las negociaciones relativas a la segunda fase del soterramiento, que sería de beneficio para los almerienses y la ciudad de Almería.

"Almería está esperando un acuerdo y debemos contribuir a lograrlo", subrayó Martínez Labella, exigiendo que la "voluntad" de alcanzar un acuerdo que se ha expresado en las reuniones anteriores se haga realidad. También pidió que se dejen de lado los intentos de torpedear el proyecto, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, ya que es vital para todos los almerienses. "No entenderían que no llegáramos a un acuerdo y que no pudiéramos firmar el convenio", señaló.

En su comparecencia ante los medios de comunicación para explicar la posición municipal tras conocerse ayer la propuesta lanzada por el Mitma, ha lamentado que se utilice una nota de prensa para formular una “hipótesis que el Ayuntamiento nunca ha barajado, ni se la plantea”, lamentando una vez más que esas propuestas salgan del marco en las que las administraciones vienen trabajando para que el proyecto del soterramiento sea una realidad.

Al respecto, ha vuelto a pedir “que se canalice, a través de las mesas de trabajo, toda la negociación. Ese es el foro adecuado. Todo aquello que no salga del mismo no es aceptado por el Ayuntamiento de Almería. No entendemos de decisiones unilaterales, ultimatum, disoluciones, notas de prensa…, hay un foro adecuado, unas mesas de trabajo, y lo que se traslada a la opinión pública no es la imagen que sí tenemos dentro esas mesas de trabajo”, ha explicado.

Sorprendida ante la propuesta formulada por el Ministerio, la portavoz municipal ha recalcado que “el Ayuntamiento no va a estar de acuerdo con un proyecto que no suponga la mejor alternativa para la ciudad”, reclamando en este sentido “la ejecución del proyecto aprobado el pasado 9 de diciembre, de manera íntegra. Ha costado mucho llegar a este punto y no podemos tirar por tierra todo el trabajo realizado. Hemos llegado a un proyecto consensuado y es el que queremos que se ejecute, por eso pedimos y exigimos esa colaboración que las dos administraciones le deben a la ciudad de Almería", ha subrayado.

Ha insistido hoy nuevamente Martínez Labella “en licitar las obras, conforme al proyecto aprobado a finales de año. Todo lo que no sea licitar ese proyecto no es válido para la ciudad de Almería”, ha advertido ante la opción planteada por el Ministerio de Transportes, emplazando nuevamente a todas las partes a “seguir negociando en el marco de las mesas de trabajo, pendientes de fechar una reunión a la que se pueda llegar ya estudiada, por parte del Ministerio y Adif la propuesta jurídica y patrimonial respecto de la titularidad del aparcamiento remitida por la Junta”.

“Todos estamos en la misma línea, eso es lo que me trasladan a título individual todas las partes, y creo que la solución está por llegar. Soy optimista, a pesar de los nubarrones, será más pronto que tarde, mientras tanto, licitemos”, ha insistido la edil, trasladando de nuevo su petición para que la negociación “no salga del marco en el que venimos trabajando las tres administraciones. Cualquier otra cosas es enturbiar el futuro del sosterrramiento y torpedear, voluntaria o involuntariamente, un proyecto que es vital para la ciudad”.