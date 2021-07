El PP defiende en el Parlamento el trasvase Tajo-Segura

jueves 08 de julio de 2021 , 16:00h

Herrera aboga por el principio de solidaridad entre regiones y acusa al PSOE de haberlo convertido en “principio de desigualdad”

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Ramón Herrera, ha intervenido hoy en el Pleno del Parlamento Andaluz para defender la llegada del agua del trasvase Tajo-Segura a la provincia de Almería donde 130.000 personas la necesitan para abastecimiento y 23.000 hectáreas de cultivos se riegan actualmente gracias a este trasvase que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende cargarse de un plumazo, pese a ser generador de empleo y riqueza sobre todo en la zona del Levante y del Almanzora.



Herrera ha expuesto que a lo largo de la historia el nivel de desarrollo de una sociedad se puede medir por sus infraestructuras hidráulicas y ha recordado que en el año 144 a.C. Roma ya recibía agua a través de 10 acueductos distintos.



Además ha subrayado su importancia como una “herramienta básica y necesaria para eliminar los desequilibrios hidrográficos entre la España húmeda del norte y la España seca del sur, basados en un principio básico y tradicional como es la solidaridad entre regiones y compatriotas”.



Respecto al principio de solidaridad, ha lamentado que el PSOE lo haya transformado en un “principio de desigualdad” porque según ha explicado “cuando sus socios de gobierno le piden algo se lo concede, pero cuando lo hacen las Comunidades Autónomas que no están gobernadas por sus socios se lo niegan”.



“Ese principio consiste única y exclusivamente en darle al que no tiene algo que el otro sí tiene, en este caso agua, sin embargo el Partido Socialista vuelve a poner en cuestión, una vez más, no solo este trasvase, sino toda la política de trasvases”, ha afirmado.



Durante su intervención en el pleno, Ramón Herrera ha destacado que el trasvase Tajo-Segura lo solicitó un ingeniero en el año 1933 al entonces Ministro de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto.



“Fue un Gobierno socialista el que trajo el trasvase Tajo-Segura y es un Gobierno socialista el que quiere acabar con él”, ha denunciado.



Finalmente, ha recordado como en el diario de sesiones del Parlamento el propio Partido Socialista reconoce que “quienes nieguen su asistencia al trasvase serán unos miserables traidores” y ha pedido a los diputados socialistas que los apoyen y no traicione a los almerienses.