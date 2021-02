El PP demanda al Gobierno información sobre la finalización del soterramiento en El Puche

viernes 12 de febrero de 2021 , 15:09h

Tambiérn sobre la reapertura del tráfico ferroviario con Granada







El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha presentado en el Congreso de los Diputados varias preguntas dirigidas al Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que explique cómo se encuentra el proyecto de eliminación del paso a nivel de El Puche y cuando está prevista su finalización, así como cuándo se producirá la reapertura del tráfico ferroviario suspendido entre la provincia de Almería y Granada.



Castellón señala que es “decepcionante” que tengamos un Gobierno que lleva muchos meses sin dar explicaciones a los almerienses sobre las infraestructuras de la provincia, un Gobierno más preocupado por los “votos en Cataluña” que por cumplir con la provincia de Almería que “lamentablemente no entra en su hoja de ruta”.



Respecto a la eliminación del paso a nivel de El Puche, el diputado del PP recuerda que estamos hablando de unas obras que tenían un plazo de ejecución de 12 meses, a las que se le acumula el desmesurado retraso del tramo del AVE entre El Puche y Río Andarax que el Gobierno del PP dejó adjudicado y que está suponiendo una demora en el restablecimiento del ferrocarril desde Huércal de Almería hasta la capital.



“Según los proyectos aprobados por el Gobierno del Partido Popular el tren debería estar llegando al centro de Almería desde principios de 2020, después de una interrupción de entre 12 a 18 meses, pero incomprensiblemente esa suspensión va ya camino de dos años y medio”, afirma.



El diputado del PP recuerda que aún queda mucho por hacer y lamenta que en lugar de actuar el Gobierno siga castigando a los almerienses a ser ciudadanos de segunda, con unas comunicaciones ferroviarias que dejan mucho que desear, que no avanzan desde hace más de dos años y de las que no se da ninguna explicación.



En este sentido, el diputado popular recuerda que el Ministro Íñigo de la Serna venía a la provincia de Almería cada tres meses para explicar a los ciudadanos lo que se estaba haciendo, y para demostrar que el Gobierno del PP sí cumplía con lo que prometía.



Por otra parte, Miguel Ángel Castellón señala que es necesario que cuanto antes se restablezca la conexión ferroviaria entre la provincia de Almería y Granada y pide a Ábalos que diga la fecha prevista para la puesta en marcha de este servicio.



Finalmente, el diputado popular espera que la Sociedad Almería Alta Velocidad se reúna cuanto antes y se expliquen también los motivos de los retrasos que está sufriendo la llegada del AVE a nuestra provincia.



“Tanto el Ayuntamiento de Almería como la Junta de Andalucía han solicitado desde hace meses una reunión urgente de esta sociedad en la que se explique un cronograma claro de las obras de la Alta Velocidad, una reunión que lamentablemente no llega y que desde el PP volvemos a poner sobre la mesa para que se dé explicaciones a los almerienses sobre esta infraestructura que ya no llegará en 2023 como había proyectado el Gobierno del PP”, concluye.