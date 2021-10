El PP lamenta que “el trato de favor a Cataluña” con cercanías en detrimento de Almería

Lamenta que el Gobierno destine más del 30% de los fondos europeos a cercanías ferroviarios de toda España a Cataluña, el doble de su peso poblacional









El vicesecretario general de Infraestructuras y Movilidad del PP de Almería, José Antonio García, y el secretario de Ferrocarril, Luis Miguel Carmona, han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que apueste por el tren de cercanías al Bajo Andarax y Poniente, dos infraestructuras muy demandadas en la provincia de Almería, que supondrían un impulso para estas dos comarcas.



José Antonio García ha explicado que el Gobierno de Sánchez va a destinar más del 30% de los fondos europeos para cercanías ferroviarias de toda España a Cataluña, lo que significa el doble de su peso poblacional, tal y como se ha recogido negro sobre blanco en la agenda para el reencuentro que abordaron Pere Aragonés y Pedro Sánchez recientemente.



Esta decisión supone, según el vicesecretario del PP de Almería, un nuevo ataque de Pedro Sánchez a Andalucía así como al resto de comunidades en las que tienen necesidades urgentes en materia ferroviaria y en trenes de cercanías que tan importantes son para la cohesión de los entornos rurales y urbanos.



“Desde el PP de Almería vamos a estar vigilantes y nos vamos a oponer radicalmente a que haya un trato de favor a Cataluña en materia ferroviaria. Almería ha sido duramente castigada por los Gobiernos del PSOE en este sentido y no vamos a permitir que nuevamente el dinero que tendría que llegar a nuestra tierra se destine a Cataluña simplemente porque Sánchez tiene que contentar a sus socios de Gobierno para mantenerse en el sillón”, denuncia.



En este mismo sentido el secretario de Ferrocarril del PP de Almería, Luis Miguel Carmona, insiste en dejar claro que “el dinero de Europa es para la recuperación económica de toda España, no para que se use con el fin de intentar la recuperación electoral del PSOE y sus socios de gobierno, que es lo que nos tememos que va a pasar”.



Carmona destaca el empuje que para el Bajo Andarax y para el Poniente supondría la creación de estas dos líneas de cercanías reclamadas desde hace años y que vendrían a solucionar problemas de movilidad en estas dos comarcas.



Además señala que el PP estará alerta para que los fondos de recuperación que tanto necesitamos en Almería y en Andalucía se repartan de forma justa teniendo en cuenta las necesidades de cada comunidad y sin castigar a aquellas que están gobernadas por el Partido Popular.



Por último, el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha subrayado que su municipio forma parte del área metropolitana de Almería junto con los demás municipios del Bajo Andarax y que necesitan una serie de servicios de los que ahora carecen, especialmente de transporte. En este sentido ha manifestado que el tren de cercanías que se pide desde el PP es más necesario que nunca y supondría un impulso importante para el desarrollo de la comarca.