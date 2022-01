El PSOE critica el presupuesto de la capital en materia de deportes

viernes 14 de enero de 2022 , 14:59h

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha criticado que el equipo de Gobierno del Partido Popular no ha incluido en el presupuesto municipal de 2022 aprobado esta semana en Pleno actuaciones que sí vienen reflejadas en el Plan de Municipal Instalaciones Deportivas respaldado también, y recientemente, por los mismos concejales. En su opinión, “esto refleja una enorme descoordinación entre áreas y una falta absoluta de rigor en la planificación del gasto”.

Adriana Valverde ha pedido al alcalde “que ponga orden entre sus concejales para evitar ese tipo de contradicciones” y le ha pedido “que cumpla lo que se aprueba en el Plan de Instalaciones Deportivas, porque las actuaciones que contempla no tienen su reflejo en las cuentas del Ayuntamiento para 2022, por lo que difícilmente se van a poder ejecutar”.

Según ha detallado Valverde, en el presupuesto de 2022, en el Área de Deportes “solo figura una partida de 620.000 para la renovación del césped del Campo Municipal Juan Rojas y otra de 880.000 euros para el Centro Deportivo Municipal de Costacabana, por cierto, otro incumplimiento éste, puesto que ya en el presupuesto de 2021 había una partida para Costacabana y aún no se ha ejecutado nada ahí, no gastan lo que consignan”.

“Sin embargo, si nos vamos al Plan de Instalaciones Deportivas –ha continuado—vemos como están dibujadas con prioridad alta y media, es decir, que hay que hacerlas a corto o medio plazo, actuaciones como el Centro Deportivo Urbano del Juan Rojas, con un presupuesto estimado de 2,6 millones y el Centro Polideportivo y Náutico de Costacabana, con 6,1 millones de presupuesto. En ambos casos contempla para 2022 la implantación”.

Adriana Valverde ha considerado que “las cantidades que figuran en el presupuesto no se corresponden con la planificación realizada en el Plan de Instalaciones Deportivas”, por lo que ha insistido en que “uno de los dos documentos es incorrecto”, denunciando “la falta de rigor y de seriedad de este equipo de Gobierno a la hora de planificar actuaciones y presupuestos”.

De otro lado, ha desvelado que en el Plan de Instalaciones Deportivas aparecen con prioridad alta otras actuaciones de menor cuantía, 20.000 euros para instalación de porterías y canastas en Vega de Acá, “que tampoco están en las cuentas municipales aprobadas en Pleno el pasado lunes”.

Con prioridad media figura un nuevo espacio deportivo, “Parque calistenia o fitness outdoor” en Parque Nicolás Salmerón, en Anfiteatro de La Rambla, en el Parque de la Vega de Acá y en Villablanca que, según Valverde, “tampoco se corresponden con partidas del presupuesto”, así como actuaciones similares en Parque de Las Almadrabillas, Avenida Nueva Almería o La Cañada.

En cuanto a propuestas de remodelación, en el Plan de Instalaciones Deportivas se encuentran con prioridad alta varias intervenciones en el CD San Vicente de El Alquián (remodelación del pavimento, un nuevo equipamiento y el cambio del cerramiento perimetral) por 180.000 euros y, en el campo de fútbol de la Vega de Acá, la sustitución del césped natural e instalación de iluminación con un coste estimado de 360.000 euros.

“Ninguna de estas propuestas de remodelación tienen su reflejo de las cuentas municipales de 2022”, ha reiterado Valverde, quien ha concluido que “unos presupuestos que no responden a las necesidades de Almería, donde se consignan cantidades que luego no se ejecutan y que no están elaborados desde el rigor, no pueden contar con el apoyo del Grupo Socialista”.