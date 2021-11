El Teatro Apolo se viste de largo para la tercera sesión de ‘Almería en corto’

sábado 20 de noviembre de 2021

La primera de las historias proyectadas en el Teatro Apolo fue ‘Space Frankie’, del productor y guionista Álex Cuellar, que ganó el proyecto Producción en la edición de 2019







El productor de ‘Cinco estrellas’, uno de los cortos participantes en esta tercera gala de ‘Almería en Corto’, César Martínez, fue claro. “Almería es una cita importante de cara a las votaciones finales de los Goya que tendrán lugar esta semana”. Y es que eso es lo que pretende FICAL, cita ineludible para los profesionales del cine, abanderada por la Diputación de Almería. Dar a conocer el trabajo de directores y productores ante el público.



Nunca es tarde para conseguir una obra maestra, el esfuerzo es la base de todo éxito y las ganas consiguen abrir muchas puertas. Como la que tiene ante sí el ganador del premio Proyecto Producción FICAL 2019, Álex Cuéllar. Una mirada particular a los sucesos de Palomares, contada de manera distinta, diferente, a lo que siempre nos hemos encontrado, fue la manera de abrir esta sesión celebrada en el teatro Apolo y presentada por el periodista Álvaro Hernández. El año pasado, debido a la crisis sanitaria, no pudo presentarlo y ahora, nervioso y expectante, ha tenido la oportunidad de dar a conocer el resultado de un trabajo duro de documentación y puesta en escena.



Los cortos participantes en esta ocasión fueron seis que despertaron conciencias, con una temática viva y presente a diario en los informativos. Todo ello contado con profundidad, cuidado y un magnífico guión como hilo conductor. “Nosotros hemos decidido centrarnos en la persona, en cómo un ser humano puede pagar por ver el sufrimiento de otros”, explicaba Martínez.



Destaca este año la influencia berlanguiana, presente en muchas de las obras presentadas y que centra una buena parte del programa del festival. Luis García Berlanga, el padre de la llamada comedia negra en España también tiene mucho que decir en ‘Almería en corto III’. Ante un público entregado, que pudo votar su corto preferido a través de su teléfono móvil, en la gran pantalla del Apolo pudieron verse temáticas de todo tipo.



La fiesta del cine no termina aquí, y ya calientan motores los que aparecen en el programa de mañana. ‘Cuando llegue la carta’, ‘El silencio del río’, ‘Feeling Through’ y ‘La hija y la colcha’ son las nuevas proyecciones que podrán disfrutarse, una vez más, en el incomparable marco del teatro Apolo a partir de las 20.30 de la tarde.





Seis cortometrajes de gran calidad Los trabajos presentados rozaban la excelencia cinematográfica. Historias que, en poco tiempo, enganchaban y mantenían en vilo a todos los espectadores, entregados a esta nueva gala, fruto del trabajo de Diputación en pos de mantener esa tradición intergeneracional que avala a Almería como tierra de cine.



El primero de los cortos fue ‘Cinco estrellas’ de Roberto Jiménez, que cuenta la historia de Carlos y Toñi, dos inquilinos de un pequeño piso en la zona marginal de una ciudad. Buscando el modo de pagar la renta, salen a buscar chatarra. Pero su vida da un giro radical cuando conocen a Henrik y Jens, dos daneses ávidos de aventuras que quieren pasar un día junto a una familia de bajos recursos. Su productor, César Martínez, no quiso perderse el estreno en FICAL.



‘Céu de agosto’ nos pone en la piel de una enfermera que espera un bebé y siente que está en problemas. Buscando respuestas, se acerca a una iglesia evangélica, donde conoce a Nicole, que va a marcar su vida. Además, por otro lado, esta historia va a enlazar la situación medioambiental del Amazonas. Está dirigido por Jasmin Tenucci.



‘He An’ de Weijia Ma habla de la complicada situación vivida con la política del hijo único en los países asiáticos. Esto lleva a la desesperación de algunas familias, que ahogan a sus hijas en el río. Y es precisamente esto, el agua, lo que consigue establecer un importante nexo de unión entre las dos chicas Lu y Wei.



‘Imposible decirte adiós’ de Yolanda Centeno, cuenta la historia de la pareja formada por Paula y Raúl y del pequeño Dani. El niño no es hijo de Paula, y ella debe demostrarle que puede conseguir el título de ‘madre’. Es una historia con un fuerte componente emocional.



Michael Fetter Nathansky nos cuenta en ‘Salidas’ una intrigante trama protagonizada por Giralda, una enterradora que tiene la misión de acompañar a los fallecidos a la otra vida. En este cortometraje juegan un papel esencial la música flamenca, la fusión norte – sur y el sentimiento de soledad cuando fallece alguien.



Por último, otro de los filmes presentados, ‘Teslimat’, de Dogus Ozokutan se centra en el drama de los refugiados presentando a Yusuf, un camionero que quiere salvar la vida de su hija transportando personas fuera del país. Se plantea muchas preguntas, y la que más le inquieta es la de saber qué pasará con los niños que suben a su camión refrigerado. Duda mucho que sobrevivan, y en esa dicotomía es en la que gira el cortometraje.