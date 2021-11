La serie ‘Venga Juan’ se presenta en FICAL 2021 con su sátira política

Patio de Luces de Diputación y Teatro Apolo reciben el estreno de la tercera temporada de la comedia protagonizada por Javier Cámara y María Pujalte













El 28 de noviembre se estrenarán los dos primeros capítulos de ‘Venga Juan’ o, lo que es lo mismo, la tercera temporada que sigue las andanzas y peripecias políticas y personales de Juan Carrasco, ese político que viene encarnando Javier Cámara en las anteriores ‘Vota Juan’ y ‘Vamos Juan’. La temporada contará con un total de 8 episodios y, hoy, dentro de FICAL, el Teatro Apolo ha vivido la puesta de largo de los primeros capítulos de una temporada que da una vuelta de tuerca a la historia del atribulado personaje y el Patio de Luces de Diputación ha recibido a parte del elenco de la serie, con María Pujalte, Yaël Belicha, Adam Jezierski, Esty Quesada y Eduardo Blanco, además de uno de sus guionistas, Diego San José.







De este modo, el argumento, aunque todavía dentro de “la comedia triste”, tiene ingredientes de thriller con papeles y ordenadores destrozados, arrestos, fugas y ocultamientos. “Además, lo que nos gusta de la serie es que podemos contar todo lo que pasa alrededor de un político corrupto, que es lo que no se cuenta, toda la gente que está a su alrededor, que le quiere, pero al que le causa un gran destrozo”, ha explicado San José.







El elenco presente ha compartido algunas pinceladas de lo que ofrecen sus personajes en esta nueva entrega. En el caso de María Pujalte, además de destacar “el gran placer que es siempre trabajar con Javier Cámara”, ha avanzado que “esta temporada tiene varias vueltas al pasado que servirán para entender por qué el personaje aguanta tanto a Juan y por qué están tan unidos”.







En el caso de Yaël Belicha, “mi personaje dejará de estar más apegada y ser tan sufridora para intentar quitarse de encima a Juan, que es como una lapa pegada”. Por su parte, Esty Quesada y Adam Jezierski volvían a destacar el reflejo ‘de lo que no se ve’. “La serie permite ver que hay mucho amor entre el fango”, decía Quesada, mientras que Jezierski destacaba que su personaje “de esos que están siempre detrás afirmando mientras el político hace las declaraciones, intenta rebelarse contra el mundo”.







Por último, Eduardo Blanco participará como personaje episódico en el cuarto de la temporada, ofreciendo una especie de salida a Juan Carrasco. “Es una serie que igual puede entenderse en todo el mundo, pero lo cierto es que es muy, muy española”, ha dicho.







La participación en la serie de Blanco forma parte de la manera de proceder de producción, tal y como ha explicado Diego San José, “somos un lugar de convivencia, que nos gusta disfrutar del viaje juntos y en esa condición nos gusta invitar a alguien a sumarse de manera ocasional, es como meterlos en nuestro dormitorio”, ha bromeado. Por eso, también es habitual invitar a más guionistas y directores, como es el caso de la multipremiada Pilar Palomero (‘Las Niñas’) que dirige el octavo capítulo.







“Diría que la temporada son siete capítulos más un epílogo, que viene a ser el final de todas las temporadas”, ha valorado San Diego. El guionista ha considerado que “hacer una historia así lejos de las televisiones generalistas nos da una cierta independencia a la hora de contar las cosas. No queríamos darles siglas reales porque creemos que esta comedia debe molestar a todos por igual”. Diego San José también ha querido alabar la apuesta de FICAL por integrar a las series dentro del festival. “Que la gente de las series podamos mezclarnos con los de las películas es algo fantástico porque al final somos personas que trabajamos creando personajes para contar historias, independientemente de que sea un corto, una película o una serie”.