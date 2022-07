PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Economía Empleo destina 228.000 euros a incorporar desempleados a empresas de economía social viernes 08 de julio de 2022 , 15:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cooperativas y sociedades laborales pueden solicitar estos incentivos a la contratación indefinida hasta el 31 de agosto

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha destinado un presupuesto de 228.360 euros a la provincia de Almería para apoyar la incorporación de personas desempleadas a empresas de economía social, bien como socios o bien como empleados. Así lo ha destacado hoy el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz López, durante el acto de clausura del Día Internacional del Cooperativismo celebrado en Níjar. Estas ayudas, que se pueden solicitar hasta el 31 de agosto, oscilan entre 3.000 y 10.000 euros por cada contrato indefinido realizado y tienen como objetivo fomentar el empleo estable, cualificado y de calidad en cooperativas y sociedades laborales. Asimismo, Ortiz López ha recordado que el 13 de julio finaliza el plazo para que empresas de economía social que pongan en marcha proyectos de transición hacia la economía verde o digital soliciten las ayudas de 4.500 euros enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Andalucía, que cuenta con 11,5 millones de presupuesto para toda Andalucía. Emilio Ortiz ha felicitado a las entidades –Coexphal, FAECTA y Cooperativas Agroalimentarias de Almería- y personas organizadoras del Día Internacional del Cooperativismo que se está celebrando hoy en Los Escullos (Níjar) “ por su fortaleza y resistencia a las adversidades. Sin duda, los últimos años han sido difíciles pero habéis seguido funcionando para abastecer a la ciudadanía de alimentos y de servicios de primera necesidad, y ese esfuerzo se merece un reconocimiento público”. El responsable de Empleo ha puesto de relieve la contribución del cooperativismo al desarrollo económico y la cohesión social en Andalucía y Almería, con “la innovación, la sostenibilidad, la creciente profesionalización y la internacionalización como bases, además de sus valores, que nacen de poner a las personas por encima de los beneficios: el funcionamiento democrático, la igualdad y la responsabilidad social son pilares sobre los que se construye un mundo mejor”. Además, ha destacado que las empresas de economía social contribuyen a frenar la despoblación “creando empleo y riqueza en municipios rurales y haciendo así que los vecinos se queden, apoyando además a pequeños productores agrícolas y ganaderos y dando trabajo a jóvenes y mujeres, colectivos que suelen tener más dificultades para acceder al empleo”. Emilio Ortiz ha manifestado que “las administraciones deben acompañar este esfuerzo” y en este sentido ha indicado que la Consejería de Empleo ha elevado el presupuesto destinado a apoyar la economía social a través de programas como las ayudas al empleo estable, al fomento del asociacionismo, la difusión del cooperativismo, el emprendimiento y la innovación, así como los incentivos a la transición verde y digital. El delegado de Empleo ha aludido a las incertidumbres y problemas que afectan a este sector económico, como la notable subida de costes, los problemas logísticos, el impacto de la guerra en Ucrania, la PAC, la reforma laboral, y ha mostrado su confianza en que “una vez más, las empresas de economía social superarán estas adversidades con la fortaleza y saber hacer que las caracteriza”. Dos medidas para apoyar el empleo estable en economía social El programa de apoyo al empleo estable en economía social contempla dos medidas. Para ambas, se subvencionará las contrataciones que se hayan formalizado entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de agosto de este año, cuando concluye el plazo para solicitar la ayuda. Pueden solicitar estas ayudas, que se tramitan en régimen de concurrencia competitiva, todas aquellas cooperativas y sociedades laborales inscritas en Andalucía en sus respectivos registros, con fecha anterior a la solicitud de la subvención. Los formularios de solicitud y la tramitación telemática en la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo están accesibles en la dirección http://lajunta.es/31u2m y el Portal de la Junta de Andalucía. La primera medida respalda la incorporación, con carácter indefinido, de personas socias trabajadoras o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales de nueva constitución o ya preexistentes. En este último caso, la incorporación deberá suponer un incremento del empleo respecto de la media de los doce meses anteriores a la fecha de incorporación de las nuevas personas socias. La cuantía será, por cada persona que se incorpore como socia trabajadora o de trabajo en una cooperativa o sociedad laboral a jornada completa, de 4.000 euros, que podrá incrementarse a 5.500 euros en el caso de contratar a un hombre y de 7.000 euros en el caso de contratar a una mujer si está dentro de los colectivos prioritarios, entre los que se encuentran menores de 25 de años que no hayan tenido antes ningún contrato indefinido; desempleados de más de 45 años; parados de larga duración; mujeres que se incorporen al trabajo en los 24 meses siguientes al parto, adopción o acogimiento; y trabajadores vinculados a la empresa por contrato de trabajo de carácter temporal no superior a veinticuatro meses. Podrá ascender a 8.000 euros si la persona contratada pertenece a un colectivo de exclusión social y a 10.000 euros si se trata de personas con discapacidad igual o superior al 33%. Las personas desempleadas que se incorporan como socias trabajadoras o de trabajo deberán estar inscritas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandantes de empleo, y no podrán haber ostentado la condición de socias trabajadoras o de trabajo en la empresa solicitante en los dos años anteriores a su incorporación. La segunda medida subvenciona la contratación laboral para funciones gerenciales o directivas, o relacionadas con las distintas áreas de actividad en cooperativas y sociedades laborales, con el fin de favorecer la profesionalización de las mismas como factor clave para mantener y mejorar su posición competitiva en el mercado. La cuantía de esta subvención será, por cada contrato a jornada completa, de 10.000 euros, o bien de 3.000 euros en el caso de que la contratación no sea para funciones gerenciales o directivas, pero se realiza en virtud de un compromiso adoptado en un convenio o acuerdo de colaboración relativo a prácticas profesionales no laborales. Las personas que se contraten deberán estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el SAE, y no podrán haber tenido una vinculación laboral, ni haber tenido la condición de persona socia, persona socia trabajadora o de trabajo en la misma empresa de economía social que solicita la subvención en los dos años inmediatamente anteriores a la formalización del contrato. Además, las personas que se contraten para desempeñar funciones gerenciales o directivas deberán acreditar formación en dirección de empresas, o experiencia profesional en este tipo de funciones durante al menos doce meses a lo largo de su vida profesional. Cuando se trate de contrataciones a tiempo parcial, la cuantía máxima a percibir se reducirá proporcionalmente al tiempo efectivo de trabajo. No podrán optar a estas subvenciones las sociedades que en los doce meses anteriores a la fecha de contratación hayan amortizado un puesto de trabajo con funciones asignadas de idéntica o similar naturaleza a aquél por cuya contratación se solicita la subvención. Ayudas a la transición digital y verde de la economía social Pueden solicitar hasta el 13 de julio estos incentivos de 4.500 euros del Plan de Recuperación y Resiliencia las sociedades cooperativas legalmente constituidas, activas e inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas a 15 de junio de 2022. Las solicitudes se presentarán única y exclusivamente de forma telemática. Más información en la dirección de la web de la Consejería de Empleo: https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos.html Las entidades beneficiarias estarán obligadas a mantener de forma ininterrumpida su condición de sociedad cooperativa al menos, durante seis meses a contar desde el día siguiente al de presentación de la solicitud, debiendo realizar en dicho plazo la actuación subvencionada. Ésta puede consistir en acciones de adaptación del negocio hacia la economía verde y/o digital, o en acciones de capacitación, formación y/o sensibilización para mejorar la situación de partida de su negocio para que su actividad productiva sea más sostenible o para conocer y manejar las mejoras tecnológicas que convendrían a su actividad productiva, entre otras.

