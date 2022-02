Almería Entidades Sociales de Almería se suman a la Manifestación por la Sanidad Pública miércoles 16 de febrero de 2022 , 20:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este miércoles 16 de febrero de 2022, en el Edificio Sindical se ha llevado a cabo el Acto de Adhesión de diferentes organizaciones, asociales civiles, y entidades sociales y políticas de Almería al Manifiesto por una sanidad pública de calidad que se reivindicará en las calles andaluzas este sábado 19 de febrero de 2022. UGT y CCOO han denunciado que la Sanidad pública tal como la hemos conocido está en peligro, y han recordado que es un derecho de todas las personas Los representantes sindicales han reivindicado la necesidad de incrementar la plantilla de sanitarios, asi como las inversiones en sanidad, recuperar los servicios cerrados, reforzar los equipos de salud pública e incrementar la financiación del sistema público. Ha afeado que el Gobierno de la Junta de Andalucía está privatizando la sanidad, al tiempo que ha convertido a Andalucía en la comunidad autónoma con menor gasto sanitario por habitante mientras desvía dinero a la sanidad privada. Este Gobierno ha recortado en gastos de personal y esto se plasma en la dificultad para obtener cita por los ciudadanos y en la saturación del personal sanitario que se ve desbordado por la masiva afluencia mientras el Gobierno ha recortado en personal. Los representantes de dichas entidades civiles, sociales y políticas junto a los Secretarios Generales de UGT y CCOO de Almería han apoyado la defensa de la sanidad pública accesible y de calidad para la ciudadanía, y han hecho un llamamiento a la sociedad almeriense a la participación en la movilización que partirá de la Puerta de Purchena a las 12:00 de la mañana, y finalizará su recorrido en la Plaza de las Velas donde se leera el Manifiesto reivindicativo. CCOO y UGT quieren hacer un llamamiento a toda la sociedad civil para que se impliquen en esta movilización que reclama que nos devuelvan nuestra Sanidad Pública tal y como la conocimos al tiempo que pide que se aúnen esfuerzos para darle la prioridad que se merece porque en ello nos va la salud. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

