FICAL enciende el proyector de los cortos con los 30 seleccionados

sábado 20 de noviembre de 2021 , 13:24h

Las dos primeras sesiones han ofrecido hoy las visiones de nueve proyectos procedentes de España, Italia, Bélgica, Francia e Irán en el Teatro Apolo







Los cortos son el origen del Festival Internacional de Cine de Almería y también el corazón que hace palpitar todo el Festival. Los datos así lo atestiguan. Más de 2.000 trabajos presentados al Certamen ‘Almería en corto’ procedentes de todo el mundo, de los que hoy, viernes, han comenzado a visualizarse en el Teatro Apolo los primeros nueve proyectos. Entre las obras presentadas ha estado presente el director de ‘Globo’, José Antonio Campos Aguilera, que ha destacado que “FICAL es una pasada. La verdad es que se respira cine en toda la ciudad, hay muchísimas actividades y me gusta mucho. Participé en 2019 y gané un premio, por lo que le tengo cariño”.



La primera jornada ha demostrado la variedad de estilos, historias, ángulos y aristas sobre las que se sustentan los diferentes trabajos, la ilusión de todas las producciones y el talento que existe en los cortometrajes.



En la primera sesión se ha proyectado ‘Come a micono’, ‘Incendios. Más allá del teatro’, ‘Tótem loba’ y ‘Una noche en el cósmico’. La primera es una producción italiana dirigida por Alessandro Porzio, y cuenta la historia de una pequeña ciudad del sur de Italia, habitada ahora sólo por ciudadanos de edad avanzada. Un alcalde visionario tiene una idea para vencer la despoblación: un vídeo para promocionar su ciudad como destino turístico, siguiendo el ejemplo griego.



‘Incendios. Más allá del teatro’, de Alex García, es un documental donde se descubre sin máscaras, las emociones, consecuencias y situaciones extraordinarias que genera un espectáculo teatral. Se visualiza desde bambalinas, qué ocurre cuando un espectáculo, o algo extraordinario en la vida de cualquiera, le hace volar un poco más allá de lo normal.



‘Tótem loba’, de Verónica Echegui, cuenta la historia de Estíbaliz, que acepta la invitación de su amiga del instituto Raquel, para ir a las fiestas de su pueblo. Lo que parece ser un fin de semana divertido y excitante se revela como una pesadilla al descubrir Estíbaliz que en el pueblo de su amiga la tradición es que los hombres se disfrazan de lobos y salen a cazar a las mujeres durante la noche. Y lo que resulta más aterrador aún es que a nadie parece importarle ni alarmarle esta terrorífica y abominable costumbre.



Por último, ‘Una noche en el cósmico’, cuya dirección comparten Luis del Val y Diego Herrero, se centra en la historia de un estudiante de Derecho de clase humilde, que lucha contra su destino: el fracaso. Ha de estudiar para un examen de Derecho Romano, y como no consigue concentrarse, baja al bar Cósmico con la idea de tomarse un café y airearse. Después de presenciar la ruptura de la camarera con su novio, el estudiante y ella se quedan a solas en el bar. Es entonces cuando empieza una intensa conversación que les enseña alguna cosa sobre quiénes son, y cambiará la forma de ver la vida que tiene cada personaje: encontrándose el uno al otro, se encuentran a sí mismos.





Segunda sesión

La segunda sesión ha incluido cinco proyectos audiovisuales. El primero es ‘Bluestar’, con producción de Bélgica y Francia y dirección de Franccois Vacarisas. Narra la historia de Tom, que ha encontrado una botella de Bluestar, un revelador de rastros de sangre. Quiere visitar con Kevin la casa en la que un hombre mató a su familia entera. Para Tom, este excursión dará un giro inesperado: el Bluestar tiene algo que revelarle. Un viaje por el interior de un sangriento crimen.



La segunda es ‘Globo’, de José Antonio Campos Aguilera. El estrés de la vida moderna no tiene límites. ¿Y si la solución llamará a tu puerta?’, se preguntan como presentación de la película. Una comedia que habla sobre la convivencia entre las personas.



‘Mamá’ es un documental de Pablo de la Chica, que se adentra en el interior del Parque Nacional Kahuzi-Biega, uno de los lugares más conflictivos y violentos del mundo, donde se encuentra el Santuario de Rehabilitación de Primates de Lwiro. Allí, Mama Zawadi y sus bebés chimpancés encuentran el único lugar en el mundo donde el amor incondicional puede curar las heridas de la guerra y salvarles de la extinción.



‘The recess’ (El recreo) procede de Irán y está dirigida por Navid Nikkhah Azad. Habla de la opresión de la sociedad iraní. La historia se centra en Sahar, de 17 años, que está decidida a ver a su equipo de fútbol favorito jugar por el campeonato de la liga. Al no poder asistir a los eventos deportivos como mujer, Sahar se disfraza de chico con la ayuda de sus amigos. Las cosas dan un giro trágico cuando se descubre el disfraz de Sahar. Inspirada en hechos reales, The Recess explora la opresión de género en la sociedad iraní.



Por último, ‘Votamos’, de Santiago Requejo Lopez-Mateos. Lo que comienza como una junta ordinaria de vecinos para votar el cambio de ascensor, acaba convirtiéndose en un inesperado debate sobre los límites de la convivencia.