Peligro de corte en la clasificación y URA Playcar va a por Mairena

sábado 20 de noviembre de 2021 , 13:34h

Jornada propicia para que el Grupo C de División de Honor B siga por el camino de la igualdad o forme un grupo cabecero selecto con una distancia que podría empezar a ser insalvable para los de atrás

La mayor parte de los duelos se van a producir entre los equipos que ahora se encuentran en la zona alta y los aspirantes a estar en ella. Así pinta la jornada quinta de un grupo que por ahora ha mostrado a algunos equipos muy fuertes y que, a su vez, tan solo ha dejado a un invicto en solo cuatro partidos. Ese es el Pozuelo, al que Unión Rugby Almería Playcar quiere mantener ‘a tiro’ en estos dos encuentros que les restan a ambos para verse las caras, en lo que podría ser un duelo directo por el liderato. No en vano, los cruzados están segundos y encabezan el grupo de cuatro clubes que han ganado tres y han perdido uno, y por tanto, si ni pozueleros ni almerienses pinchan, así será.

Y sí, según se distribuyen los duelos del fin de semana, hay un claro riesgo de que la tabla se fracture, que se produzca un primer corte que incluso puede ya tornarse definitivo. Utilizando jerga del ciclismo, si eso sucede, en una carrera tan corta a meta es básico ‘rodar’ en el grupo cabecero, porque remontar no va a ser tarea nada fácil. Los unionistas, que están muy bien colocados, lo saben y disponen de la ocasión de imponer la lógica de las posiciones, tan frágil en el deporte en general, y en rugby más. Como segundos, visitan al segundo por la cola, dos puestos que se superpondrían si se dobla la clasificación por la mitad. El CD Rugby Mairena no sabe lo que es ganar esta temporada, pero sí sumar.

Así, está por delante de Marbella Rugby Club merced a dos bonus defensivos que indican que no es tan fácil como esa referida ‘lógica de las posiciones’ dice en la previa a medirse con ellos. Vuelven a casa tras encajar un duro correctivo frente al líder Pozuelo, un marcador de 60-6 que es asumible por la diferencia de presupuestos y, además, ojo, su último partido como local fue un 9-16 ante Liceo Francés, tenso encuentro que solo tuvo un ensayo madrileño y mucho de puntapié a palos. Es cierto que llevan dos jornada seguidas sin conseguir ni un solo try, con solo dos en total, y que han encajado 24. Contra CR Málaga – La Magdalena también cedieron de modo rotundo, un ensayo frente a 11 (13-65), y tuvo la victoria cerca en el debut liguero en Majadahonda, 12-8, bonus.

Los sevillanos quieren enderezar el rumbo cuanto antes, y ven el derbi andaluz frente a Unión Rugby Almería Plarcar como una oportunidad para reivindicarse y coger la moral que necesitan para escalar en la clasificación. El partido de La Cartuja, con el arbitraje del señor Pedro José Pérez, es toda una trampa en si mismo para los hombres de un Hernán Quirelli ‘Falu’ que no quiere despistes ni falta de concentración, y prueba de ello es que no se viaja en el día, sino que el grupo lo hace con antelación suficiente para meterse desde mucho antes en la situación mental necesaria. El técnico meter a Mairena en el paquete de cuatro encuentros consecutivos entre parones que hay que ganar sí o sí, “frente a un rival duro, uniendo los inconvenientes propios por tener una plantilla corta”.

Las filas cruzadas viajan con el mejor manejo posible de altas y bajas, “algunos jugadores golpeados, algunos lesionados, gestionando los recursos”. Piropo al adversario, “estos partidos se complican ante rivales como Mairena, que juega muy bien al rugby, con entrenador que intenta proponer un rugby muy dinámico y muy alegre, y también con formaciones fijas sólidas, así que sabemos que sí nos vamos a encontrar con un rival muy difícil y esperamos haber aprendido la lección del fin de semana pasado”. ‘Falu’ ha recordado que “entramos un poco dormidos, sin quitarle mérito a Majadahonda, que hizo una gran primera parte”. El mensaje es claro, y pasa por ‘economizar’, racionar bien el esfuerzo.

En se sentido, no ha ocultado que “si les dejamos un poco de espacios al rival, se nos hacen los partidos muy cuesta arriba y eso lleva un desgaste y esfuerzo extremo que terminamos por pagar”, textualmente. Ante esta jornada quinta, de una gran relevancia, “la semana ha sido buena, entrenando muy bien, estando muy tranquilos y con una intensidad muy baja, porque venimos arrastrando que varios jugadores estén muy tocados y otros con muchos minutos encima, pero se va a llegar de buena manera igual, sabiendo la importancia de este partido y respetando mucho al rival, y sobre todo intentando que nos salgan las cosas y dar un paso adelante con respecto a nuestro juego.

Será desde las 12.00 horas y con colegiado casi inédito para ambos. De hecho no ha pitado a Mairena todavía, mientras que a Unión Rugby Almería Playcar lo ha hecho en una ocasión, tres temporadas atrás, en la 2018/2019, con 17-25 a favor frente a Extremadura CAR Cáceres. Esta temporada Pedro José Pérez tan solo ha arbitrado un partido en el Grupo C, y menudo ha sido, el 24-25 de Pozuelo ante Industriales. Tras este compromiso a los cruzados les quedará ya una última cita, que será en casa y frente a Liceo Francés, para finalizar bloque de encuentros y parar, recuperar todo lo posible y visitar a Pozuelo el día 12 de diciembre. No hay que olvidar el Pozuelo – Málaga de la próxima semana, con el que URA Playcar podría alzarse líder o abrir hueco con un rival directo si gana a Mairena y Liceo. Es la defensa del derecho a depender de uno mismo.

COMPETICIÓN División de Honor B – Grupo C (primera fase) JORNADA 5 PARTIDO CD Rugby Mairena – Unión Rugby Almería Playcar HORA 12.00 DÍA Domingo, 17 de octubre 2021 LUGAR La Cartuja ÁRBITRO Pedro José Pérez