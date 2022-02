Almería Garrido Egea: “En Juventudes Socialistas trabajaremos para teñir de rojo Almería” domingo 20 de febrero de 2022 , 11:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El secretario provincial se ha propuesto trabajar para que el PSOE gane en Andalucía y en cada ayuntamiento de la provincia Las Juventudes Socialistas de Almería ha celebrado este fin de semana su 14 Congreso Provincial en Abrucena en el que ha sido reelegido a Juan Francisco Garrido Egea como su secretario general. Garrido Egea ha reconocido tener, junto a su equipo, un reto “ingente pero motivante” que es “teñir de rojo cada rincón de nuestra provincia para darle las políticas que se merece y alejarla de las malas artes a las que nos tiene acostumbrados la derecha”. “Tenemos que combatir y denunciar la corrupción sistémica del PP y combatir a la extrema derecha, porque no podemos permitir que nuestra provincia se ponga verde; la queremos roja”, ha defendido y se ha propuesto trabajar para “desalojar a las tres derechas de la Junta de Andalucía” en relación a la próxima celebración de las Elecciones Autonómicas. “Nuestra siguiente misión será conseguir que un socialista o una socialista se siente en cada una de las alcaldías de Almería y que, de una vez, la Diputación Provincial tenga a un presidente que dé a esta provincia el desarrollo justo que se merece, y eso lo haremos poniendo a un socialista de presidente” ha mantenido señalando al secretario general del PSOE de Almería y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, que ha asistido, junto a otros dirigentes socialistas, al Congreso de las Juventudes Socialistas. “Podemos decir con mucho orgullo que tenemos a las Juventudes Socialistas más fuertes y más unidas de toda la historia de nuestra organización y vamos a poner toda la carne en el asador para que sean muchos los alcaldes y alcaldesa, concejales y concejalas jóvenes los que lleguen a los ayuntamientos”. El secretario general de las Juventudes Socialistas de Almería ha realizado un balance de la gestión de estos últimos cuatro años y ha destacado que han sido artífices de la bonificación del 99% de las matrículas universitarias “que a tantos miles de jóvenes les está permitiendo estudiar, independientemente de la cuenta bancaria de sus familias”. “Defendemos la Educación pública y de calidad, y muestra de ello será el muro que vamos a poner para impedir que el Gobierno Andaluz deje vía libre a la entrada de universidades privadas en nuestra tierra, porque la educación universitaria tiene que ser pública”, ha aseverado Garrido Egea quien también ha destacado la participación de las Juventudes Socialistas de Almería en la creación del Plan de Rescate a la Juventud Andaluza, un decálogo “que nos servirá de guía en cada Gobierno para poner en marcha las políticas que los jóvenes de nuestra tierra necesitan”. “Tenemos que decirlo muy alto y gritarlo en cada plaza de cada pueblo que con un socialista gobernando a los jóvenes les va bien” y ha puesto como ejemplos el Bono de Alquiler Joven, el incremento del 22% en las becas, la eliminación de la nota de corte para el acceso a las becas, la Reforma Laboral y la subida del Salario Mínimo Interprofesional; todo impulsado desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Por su parte, Lorenzo Cazorla ha señalado que las Juventudes Socialistas de Almería son “imprescindibles para el futuro de la provincia”. “Sois un gran equipo y un gran grupo y tenéis una gran potencia”, ha ensalzado y ha hecho especial hincapié en el trabajo que desempeñan las Juventudes Socialistas mejorando la vida de la población universitaria. “Ser elegido está bien, pero ser reelegido es una gran responsabilidad, y es un orgullo tenerla” ha compartido con Garrido Egea y ha destacado la importancia de la “incorporación al municipalismo” de los representantes socialistas al valorar los ayuntamientos como “la mejor escuela que tiene un partido”. En este sentido, se ha congratulado de que los hombres y mujeres que componen la nueva Comisión Ejecutiva Provincial estén integrados “prácticamente todos y todas en los ayuntamientos”. El acto de clausura del 14 Comité Provincial de las Juventudes Socialistas de Almería ha contado, igualmente, con la presencia del secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía, Alejandro Moyano, quien ha valorado que la juventud “es más necesaria que nunca”. “Vivimos una situación actual preocupante por el auge de la extrema derecha que trata de hacer temblar los cimientos de la democracia” ha asegurado, pero se ha propuesto que esta será “la primera generación de las Juventudes Socialistas de Andalucía que desalojaremos a las derechas de San Telmo”. COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL Presidente: Ramón de la Cruz Silvente Secretaría General: Juan Francisco Garrido Egea Vicesecretaría General: Miguel Oller Fernández Secretaría de Organización: Ismael Gil Salmerón Vicesecretaría de Organización: Sarah Jaqueline Sánchez Heidenreich Secretaría de Política Municipal: Sergio Vicente Soto Secretaría de Política Institucional: José Miguel Sánchez Muriana Secretaría de Formación: Celia Quesada Soler Secretaría de Comunicación y Redes Sociales: Victoria Cruz Sabiote Secretaría Adjunta: Jesús David Martínez Molina Secretaría de Igualdad: Alba Cano Pinillos Secretaría de Atención a la Militancia y Coordinación Comarcal: José Abel Calatrava Rueda Secretaría de Acción Electoral y Diseño de Campañas: Ana María Mateos García Secretaría de Empleo: Pedro González Giménez Secretaría de Educación y Universidades: Sara Martín Martínez Secretaría de Emancipación y Vivienda: Estela García Agüero Secretaría de Despoblación, desarrollo rural y reto demográfico: Rosa Reche Martínez Secretaría de LGTBI+ Políticas migratorias: Adrei Coman Secretaría de Agricultura y Relevo Generacional: José Antonio Quintana Torres Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático: Rocío Segovia Rodríguez Secretaría de Memoria Democrática y Análisis: Moisés Garrido Medrán Secretaría de Deporte y Turismo: Miguel Rodríguez Castillo Secretaría de Coordinación de Los Vélez y Almanzora: Miguel Vizcaíno Martínez Secretaría de Coordinación del Levante: Marcelo Martín Abrante Secretaría de Coordinación del Andarax y Área Metropolitana: Joaquín Jesús Sánchez Amate Secretaría de Coordinación de Filabres-Nacimiento: Javier Laserna Jiménez Secretaría de Coordinación del Poniente: Jorge Alcalá Álamo Vocalía: Isabel Lozano González Vocalía: Leticia Olivares Jurado Vocalía: María Linares Pomares Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? 