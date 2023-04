Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar (Foto: malasombra) Historias del Telegraph, una serie de relatos de novela negra para disfrutar gratis en Google Play Escucha la noticia El periodista y escritor Rafael M. Martos nos ofrece ocho historias ambientadas en el Nueva York de los años 50, con crímenes, corrupción, mafia y mucho whisky. ¿Te gustan las historias de misterio, intriga y suspense? ¿Te apasiona la novela negra y el cine negro? ¿Quieres viajar al Nueva York de los años 50, con sus sombras, sus luces y su jazz? Entonces no te puedes perder la serie de relatos Historias del Telegraph, del periodista y escritor Rafael M. Martos, que puedes descargar gratis en Google Play. Historias del Telegraph es una colección de relatos breves protagonizados por un periodista del periódico The Telegraph, que se ve envuelto en casos de asesinatos, extorsiones, chantajes y conspiraciones en la gran ciudad. Con un estilo ágil, directo y lleno de humor negro, el autor nos sumerge en el ambiente de la época, con sus personajes pintorescos, sus diálogos ingeniosos y sus sorprendentes giros argumentales. La serie consta hasta el momento de más de una decena relatos publicados por la editorial BED: Breves Ediciones Digitales, que se pueden leer de forma independiente o como una saga. Si quieres disfrutar de estas historias y muchas más, no lo dudes y descarga gratis Historias del Telegraph en Google Play. Te aseguramos que no te arrepentirás. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)