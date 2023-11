Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación John Lennon y Yoko Ono "vuelven" a Almería 90 años después Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por viernes 10 de noviembre de 2023 , 04:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el marco del XXII Festival Internacional de Cine de Almería-FICAL 2023, la Diputación Provincial de Almería ha anunciado la realización del "Taller de videoarte: John Lennon y Yoko Ono videoartistas: 90 aniversario". Esta actividad formativa, incluida en el Plan Provincial de Cultura y Cine, tiene como objetivo fortalecer los vínculos históricos de la provincia de Almería con la industria y la cultura audiovisual. El taller, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2023 en un lugar designado por la Diputación de Almería, será impartido por el profesor y doctor Federico Martínez Utrera, contratado por la empresa Great Ways, adjudicataria del contrato del servicio de apoyo a la gestión de la programación del FICAL 2023. El contenido del taller se estructura en tres días, abarcando distintas etapas significativas en la vida de John Lennon y Yoko Ono: **Lunes, 20 de noviembre:**

- 11:00 h. Inauguración con la exposición "John y Yoko en los 60".

- 13:00 h. Sesión sobre "John y Yoko en mayo del 68". **Martes, 21 de noviembre:**

- 11:00 h. Exploración de "1968, un año convulso para John y Yoko".

- 13:00 h. Alianza para el videoarte: "Una mirada a 1969". **Miércoles, 22 de noviembre:**

- 11:00 h. Adentrándose en "John y Yoko en la década de los 70".

- 11:00 h. Adentrándose en "John y Yoko en la década de los 70".

- 13:00 h. Clausura con "Últimas obras de John y Yoko". El taller, dirigido a titulados, estudiantes, profesionales de la enseñanza, realizadores audiovisuales, periodistas y aficionados a la cultura audiovisual, ofrece 30 plazas con matrícula gratuita. Los participantes recibirán un diploma de asistencia acreditado por la Diputación Provincial de Almería. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de noviembre de 2023 o hasta agotar las plazas, con la posibilidad de registrarse en una lista de espera. La confirmación de la inscripción es requisito para asistir al curso, y en caso de no asistencia, se deberá justificar para poder participar en futuros cursos o talleres del Departamento de Artes Audiovisuales durante 2023 y 2024. El taller promete sumergir a los participantes en el fascinante mundo del videoarte de John Lennon y Yoko Ono, con un enfoque en su evolución a lo largo de los años y su impacto en la cultura contemporánea. En 1966, John Lennon pasó seis semanas en Almería como actor de la película Cómo gané la guerra, una comedia de Richard Lester sobre la guerra. Almería era entonces un escenario frecuente para el cine europeo, sobre todo para el género del Spaghetti Western. Lennon, que tenía 26 años y estaba pensando en dejar los Beatles, aprovechó su tiempo en Almería para crear una de sus mejores canciones: Strawberry Fields Forever. Esta canción expresa la wistfulness de Lennon por su infancia en Liverpool, cerca de un orfanato llamado Strawberry Fields. El verde jardín, las voces de los niños, la felicidad inocente… Todo esto lo recordó Lennon en Almería, en la casa donde se hospedaba durante el rodaje: la finca Santa Isabel (o Cortijo Romero), con un hermoso jardín junto al colegio La Salle-Chocillas. Allí, Lennon compuso el tema en poco tiempo y lo grabó con su mujer Cynthia y su amigo y batería, Ringo Starr. Esta canción se incluyó en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hoy, la casa es la Casa del Cine, un museo que recuerda la historia cinematográfica de Almería.

