Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Jóvenes reclusos aprenden break dance en Almería viernes 02 de junio de 2023 , 19:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Instituto Andaluz de Juventud impulsa la educación en valores a través del break dance en centros penitenciarios El Instituto Andaluz de Juventud (IAJ), dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha puesto en marcha un taller de break dance dirigido a jóvenes reclusos del centro penitenciario de El Acebuche en Almería. El objetivo de esta iniciativa es “promover hábitos de vida saludables e impulsar la educación en valores a través de disciplinas artísticas”, según ha explicado el coordinador del IAJ en Almería, Diego Martínez. El taller forma parte de un programa que comenzó el pasado mes de marzo en Granada y que ya se ha extendido a otras provincias andaluzas como Sevilla, Jaén y Málaga. Martínez ha destacado la colaboración de Instituciones Penitenciarias para llevar a cabo este tipo de actividades “que apuestan por fomentar entre los internos el arte urbano en este caso a través del baile”. Asimismo, ha señalado que “el objetivo es mejorar el presente y el futuro de los jóvenes internos en Andalucía, y en Almería”. Desde el Instituto Andaluz de la Juventud se han planificado actividades similares que trabajan “los hábitos saludables y la erradicación de la violencia entre los jóvenes en Andalucía”. El coordinador en Almería ha recordado que los centros interesados en acoger este tipo de talleres, pueden ponerse en contacto con el instituto. Durante la actividad, se ha tenido la oportunidad de departir con el personal del centro así como de conocer las necesidades de los jóvenes reclusos. El taller de break dance es una de las muchas propuestas que ofrece el IAJ para fomentar la cultura, el deporte y la participación entre los jóvenes andaluces. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.