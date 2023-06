Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Los exámenes de la PEvAU ya viajan hacia Almería sábado 03 de junio de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Distribuyen 500.000 exámenes para la PEvAU en Andalucía. Conoce las fases y disciplinas de la prueba de acceso a la universidad. Nota máxima de diez puntos. Este viernes se han distribuido los alrededor de 500.000 exámenes para la Prueba de Evaluación y Acceso a la Universidad (PEvAU) desde el campus de la Pablo de Olavide hacia las distintas sedes de las universidades de Andalucía, donde comenzarán el próximo 13 de junio. Las sedes son las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Son en total 293 cajas que contienen 397.100 exámenes de la convocatoria ordinaria y 86.045 de la extraordinaria. Estos exámenes se distribuyen en 18.939 sobres para la convocatoria ordinaria y 4.951 sobres para la extraordinaria. El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, y la vicerrectora de Estudiantes, Marián Morón, asistieron a la entrega de los exámenes para la Universidad de Almería. Este año, la UPO es responsable de organizar la Prueba. La estructura de los cursos anteriores se mantiene a la espera del nuevo modelo de Selectividad, el cual ha quedado en suspenso debido a las elecciones generales adelantadas para el 23 de julio. El proceso constará de dos fases. La primera fase es la Fase de Acceso, que es obligatoria para poder ingresar a la universidad. Esta fase está compuesta por tres materias obligatorias: Lengua Castellana y Literatura, una Lengua Extranjera (alemán, francés, inglés, italiano o portugués) e Historia de España. Además de las tres disciplinas obligatorias, los estudiantes pueden elegir una cuarta disciplina entre Fundamentos del Arte, Latín II, Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. En esta fase se puede obtener una nota máxima de diez puntos, que junto con la nota media del expediente de Bachillerato, configuran la nota de acceso. Durante la Fase de Admisión, los estudiantes pueden tomar hasta cuatro exámenes para mejorar su nota, pero solo se tendrá en cuenta la puntuación de dos de ellos. Pueden elegir entre las 24 asignaturas disponibles en la PEvAU, excepto Lengua Castellana y Literatura e Historia de España. Esta fase es opcional. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

