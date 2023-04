Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital ‘Juegos en Familia’ fomenta el juego tradicional y educativo al aire libre sábado 15 de abril de 2023 , 18:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería llevará al Parque Nicolás Salmerón, cada tercer sábado de mes, esta iniciativa orientada a la educación en valores y hacer de este espacio punto de encuentro para la diversión y el aprendizaje El Ayuntamiento de Almería llevará al Parque Nicolás Salmerón, cada tercer sábado de mes, esta iniciativa orientada a la educación en valores y hacer de este espacio punto de encuentro para la diversión y el aprendizaje Mañana soleada, más que primaveral, la que ha acompañado hoy la primera jornada de ‘Juegos en Familia’, organizada por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y que ha reunido en el Parque Nicolas Salmerón a decenas de familias dispuestas a pasar un buen rato, aprender jugando y encontrar, en este singular espacio de la ciudad y su Casco Histórico, un lugar de diversión, esparcimiento y aprendizaje. ‘Juegos en Familia’ es la propuesta que, para grandes, pequeños, familias en general, el Ayuntamiento de Almería llevará este año, cada tercer sábado de mes, al Parque Nicolás Salmerón “un espacio de encuentro y diversión, con juegos tradicionales y animación para los más pequeños. Es nuestra forma de invitar a la ciudadanía a aprender jugando, a educar en valores también a través del juego, a disfrutar también de la calle y de entornos como este Parque, que ofrece un marco incomparable a todos los propósitos de esta iniciativa”, ha explicado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez. La edil se ha mostrado “muy satisfecha” de la respuesta y acogida que ha tenido esta primera jornada, mostrándose convencida de que “irá a más, consolidándose como parte de las actividades que, a nivel municipal, estamos impulsando en el marco del II Plan Municipal de Infancia y la Adolescencia, entre cuyos objetivos se incluye la protección y promoción de la infancia y la adolescencia, garantizar sus derechos e impulsar su participación en la sociedad”, ha recordado. Juegos tradicionales de toda la vida, como el salto de la comba, el pañuelo, tirar de la cuerda, los bolos, las tres en raya,; juegos educativos y pedagógicos, animación musical, en los que han participado por igual mayores y pequeños, han convertido esta mañana el Parque Nicolás Salmerón en un punto de encuentro social, motivando a todos los asistentes a interrelacionarse, compartir juegos y, porque no decirlo, dejar de lado por unas horas las nuevas tecnologías, en este caso solo empleadas para inmortalizar este encuentro. “Con este proyecto de dinamización queremos propiciar la participación de niños, niñas, familias, mayores, ofreciendo actividades motivadoras, educativas, sociales, lúdicas y recreativas”, ha recalcado Laynez, actividades en todos los casos, que se irán conformando en cada jornada, orientadas al conocimiento del Medio Ambiente, la educación de género, la lucha contra la violencia de género, la diversidad e inclusión o la interculturalidad, “valores muy reconocibles en la sociedad actual”, ha explicado Laynez. La próxima cita a la que quedan invitados nuevamente pequeños y mayores, teniendo de nuevo como escenario el Parque Nicolás Salmerón, tendrá lugar el próximo día 20 de mayo, JUEGOS EN FAMILIA. PROGRAMA DE ACTIVIDADES · 20 de mayo: La familia y el juego. · 17 de junio: Juegos y Medio Ambiente. · 15 de Julio: Juegos, Diversidad e Inclusión. · 19 de agosto: Juegos y Educación de Género. · 17 de septiembre: Juegos y Educación para la Paz. · 21 de octubre: Juegos y Nuestros Mayores. · 18 de noviembre: Juegos por la Mujer y contra la Violencia de Género. · 16 de diciembre: Juegos por la Interculturalidad. · 20 de enero: Juegos y Educación en Valores. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.