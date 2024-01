Deportes Ampliar La canadiense Olivia Baril (Movistar) se lleva la Women Cycling Pro Costa de Almería domingo 28 de enero de 2024 , 17:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En un espectacular final en alto en Mojácar, seguida de Ane Santiesteban (Laboral Kutxa) y Karolina Perekitko (Winspace Charente-Maritime) La ciclista canadiense Olivia Baril (Movistar) se ha proclamado este domingo ganadora de la tercera edición de la Women Cycling Pro Costa de Almería, disputada sobre 121 kilómetros entre Campohermoso (Níjar) y Mojácar, en una espectacular llegada en alto en la que ha cruzado la línea de meta con un tiempo de 3 horas, 31 minutos y 30 segundos, mismo tiempo que la española Ane Santiesteban (Laboral Kutxa) y la polaca Karolina Perekitko (Winspace Charente-Maritime), que la escoltaban en el podio. La prueba, una de las primeras del año en el calendario femenino europeo, y primera con categoría UCI 1.1 de la provincia de Almería, ha estado organizada por Total Sport Mediterranean, el CD A Toda Marcha y Comunity Sport, junto a los ayuntamientos de Níjar, Mojácar y Garrucha, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería y la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. El recorrido partía desde Campohermoso y pasaba por San Isidro; Pueblo Blanco; Campohermoso; Villa de Níjar, La Boca de los Frailes, Mirador de la Amatista, Rodalquilar; Los Méndez, Las Hortichuelas Bajas, Fernán Pérez, Los Pacos, La Joya y Agua Amarga, todas estas localidades del municipio de Níjar; Carboneras, El Algarrobico, Mirador de la Granatilla, Sopalmo, Mojácar Playa, Garrucha y Mojácar. La carrera comenzaba animada y ya desde la salida lanzada se producía la escapada de la jornada, a cargo de la francesa Noemie Abgrall (Winspace Charente-Maritime), que alcanzaba una ventaja ya de más de tres minutos al paso por la meta volante de Níjar (kilómetro 17) que se consolidaba e incluso ampliaba durante el primer tercio de carrera, dentro del término municipal nijareño, a lo largo del cual se cumplía la primera hora de carrera a una velocidad media de 35 kilómetros por hora. La máxima diferencia se alcanzaba en el esprint especial tras el paso por La Boca de los Frailes (kilómetro 39), con 4 minutos y 41 segundos. Con la llegada de los puertos de montaña, el pelotón comenzó a acelerar y a estirarse. Poco antes de la primera ascensión puntuable del día, el Alto del Mirador de la Amatista (kilómetro 47), la ventaja de la escapada comenzaba a decrecer, bajando de los cuatro minutos. Para el Alto de Las Hortichuelas (kilómetro 56), con rampas de hasta el 10% y el pelotón dividido en varias unidades, estaba ya en torno a los dos minutos. Del grupo principal saltaban ocho ciclistas cerca de Agua Amarga. Un grupo formado por la austriaca Kathrin Schweinberger (Ceratizit-WNT), las españolas Sara Martín (Movistar) y Usoa Ostalaza (Laboral Kutxa), la noruega Sigrid Ytterhus Haugset (COOP Repsol), la brasileña Ana Vitoria Magalhaes (BePink-Bongioanni), la italiana Elisa Valtulini (BePink-Bongioanni), la polaca Wiktoria Pikulik (Human Powered Health) y la chipriota Antri Christoforou (Roland), se lanzaban a la caza de Noemie Abgrall, aunque sería el UAE el que se pondría rápidamente a trabajar por detrás para neutralizar la escapada. Seguían varios intentos infructuosos, como el de la italiana Giorgia Vettorello (Roland), pero sí prosperaría algo más una nueva fuga con una decena de corredoras, con las italianas Arianna Fidanza (Ceratizit-WNT, ganadora de la edición de 2023), Monica Trinca (BePink-Bongioanni), Silvia Zanardi (Human Powered Health) y Elena Pirrone (Roland), las españolas Sandra Alonso (Ceratizit-WNT) y Lourdes Oyarbide (Laboral Kutxa), la cubana Arlenis Sierra (Movistar), la portuguesa Daniela Campos (Eneicat-CM Team), la británica Monica Greenwood (COOP Repsol), y la polaca Aurela Nerdo (Winspace Charente-Maritime), que cogerían 43 segundos de ventaja a la salida de Carboneras (kilómetro 83). El pelotón comenzó a rodar a gran velocidad entrando en Mojácar Playa, ya dentro de los últimos 25 kilómetros de carrera, tirado por el Human Powered Health, para intentar alcanzar al grupo de cabeza, que quedaba finalmente compuesto por ocho corredoras y que mantenía una ventaja en torno al medio minuto hasta los últimos kilómetros. Con el pelotón de nuevo agrupado en la entrada a Mojácar, tres corredoras cogían unos metros sobre el resto. En los metros finales atacaba Olivia Baril (Movistar), que dejaba atrás a la española Ane Santiesteban (Laboral Kutxa) y la polaca Karolina Perekitko (Winspace Charente-Maritime) para erigirse en ganadora. La francesa Noemie Abgrall (Winspace Charente.Maritime) se alzaba como ganadora del Gran Premio de la Montaña, patrocinado por Aqualia; las metas volantes, patrocinadas por Bitprom, y la combatividad, patrocinada por Total Sport Mediterranean. La italiana Arianna Fidanza (Ceratizit-WNT) se llevaba los esprints especiales, patrocinados por la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. La primera ciclista andaluza, con la Junta de Andalucía, era Zoe Bello (Prolongo Al-Ándalus). En cuanto al mejor equipo, premio patrocinado por la Diputación Provincial de Almería, este era el Movistar. Además, Hyundai Almerialva era el vehículo oficial, Electrohidráulica SP-Palfinger patrocinaba el último kilómetros y La Unión el avituallamiento. Reacciones En la línea de meta, Olivia Baril destacaba que “por desgracia, no hay muchos finales como este en carreras femeninas de un día” y valoraba que “mis compañeras han creído, me han arropado y me han permitido estar a 150 metros para lanzar el ataque y alzarnos con la victoria”. Desde la Junta de Andalucía, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, señalaba que “ha sido una carrera emocionante, con este final en alto en Mojácar, muy duro para las corredoras, pero muy atractivo para el público” y apuntaba que “esta prueba está consolidada como una de las grandes carreras del calendario y aporta mucho a la provincia de Almería”. El vicepresidente quinto de la Diputación Provincial de Almería y diputado provincial de Deportes, José Antonio García, destacaba que “la prueba está consolidada en el calendario del ciclismo profesional femenino” y que “ha tenido un recorrido y un clima espectacular; solamente en Almería se puede hacer una prueba como esta en el mes de enero”. Por su parte, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, apuntaba que “esta prueba demuestra la importante apuesta que hacemos por el deporte desde el Ayuntamiento de Níjar, donde creemos firmemente en el deporte y la cultura para impulsar la promoción turística de nuestro municipio y desestacionalizar el turismo, atrayendo visitantes durante todo el año”. Mientras, el alcalde de Mojácar, Francisco García, añadía que “mantenemos nuestra apuesta por visibilizar el deporte femenino y promocionar el destino Mojácar”, destacando que “estamos en enero y tenemos una climatología espectacular, con unas idóneas para hacer el mejor ciclismo y el mejor deporte, Mojácar es un destino para vivirlo y disfrutarlo todo el año”. Para el CEO de Total Sport Mediterranean, Sergio Domínguez, “ha sido una espectacular tercera edición de la Women Cycling Pro Costa de Almería” y ha agradecido “el apoyo de todas las instituciones y patrocinadores para poder llevar a cabo esta prueba deportiva”, a la vez que señalaba que “desde ya estamos comenzando a trabajar para la edición de 2025”. Todos ellos han estado presentes bien en la salida del recorrido o en la entrega de premios, además de la diputada provincial de Igualdad, Ana Lourdes Ramírez; el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora; así como los representantes de Aqualia, Eutimio Gómez; y de Bitprom, Antonio Ruiz. La Women Cycling Pro Costa de Almería ha estado organizada por Total Sport Mediterranean, el CD A Toda Marcha y Comunity Sport, junto a los ayuntamientos de Níjar, Mojácar y Garrucha, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería y la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. Los patrocinadores principales han sido Bitprom, La Unión, Aqualia y Hyundai Almerialva y colaboran Coca Cola, Castillo de Tabernas, Almesu, Almericar, Electrohidráulica SP-Palfinger, Floristería Marego, Autocares Rodríguez, DPB Media Agencia de Comunicación, Canal Sur Radio y Televisión, Guardia Civil de Tráfico y comunitysport.com.

