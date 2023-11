Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La Hermandad Gitana de Andalucía reivindica sus raíces en una gala sábado 04 de noviembre de 2023 , 17:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda, que ha recibido uno de los premios, destaca los valores de “unidad y familia” del pueblo gitano y felicita a todos los galardonados

El concejal de Integración Social, Participación y Distritos del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha reivindicado la historia y cultura del pueblo gitano almeriense que, alejado de falsos estereotipos, se hace patente en encuentros como el de la noche de este viernes en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. La Hermandad Gitana de Andalucía ha organizado una nueva edición de los Premios ‘Hermandad Gitana’ que vienen a distinguir a quienes, en toda la comunidad autónoma, trabajan para resaltar los valores del pueblo gitano y mejorar su integración social. La gala, enmarcada en el Día del Gitano Andaluz, se ha celebrado con motivo de la primera entrada de los gitanos a Andalucía, según ha precisado Guillermo Carmona, secretario general de la Hermandad. “Es un día reivindicativo porque a la comunidad gitana le queda mucho por andar todavía en temas como vivienda y educación. Queremos que todo el mundo sepa que Andalucía sin el componente gitano no sería Andalucía”, ha señalado. Durante su intervención ante un auditorio a rebosar, Óscar Bleda ha querido destacar que “el pueblo gitano no solamente es flamenco”. “Con los reconocimientos que se han otorgado se pone de manifiesto que el pueblo gitano es mucho más y representa unos valores de unidad, de familia y de estar en las buenas y en las malas”, ha indicado. “El pueblo gitano está totalmente integrado en Almería y somos una ciudad que podemos presumir de ello y de todas las actividades que organizan”, ha asegurado el edil, quien ha indicado que “siempre van a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Almería en lo que necesiten”. Por su parte, el presidente de la Hermandad Gitana de Andalucía, Tomás Santiago, ha agradecido el apoyo de la administración local y ha explicado que “los premios nacieron para reforzar y agradecer a entidades, empresas y personas que contribuyen en el desarrollo del pueblo gitano”. “Premiamos a la gente que realmente cree que los gitanos tienen que tener los mismos derechos que los demás. Los gitanos únicamente pedimos igualdad. Agradecemos el apoyo del Ayuntamiento y de Óscar Bleda por su apoyo para la celebración de esta gala”, ha trasladado. La Gala, organizada por la Hermandad Gitana de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, es un acto festivo y cultural en el que, además de resaltarse los valores del pueblo gitano, se desarrolla con diferentes actuaciones como la de Rafael Amador, María Toledo, Pedro ‘El Granaíno’ y Montse Cortés. Los premiados Como todos los años que se ha celebrado en Almería, esta gala se convirtió en una fiesta en la que en esta edición se ha premiado al historiador Manuel Martínez con el galardón a la divulgación y comunicación de la cultura gitana por sus 37 años ejerciendo; a la cantautora y pianista española, icono del flamenco actual, María Toledo, premio a la promoción del arte y cultura gitana; al concejal Óscar Bleda, premio a la solidaridad y bienestar social; y a la cantaora flamenca Montse Cortés, premio a la gitana del año. Son todos reconocimientos dirigidos a quienes “siempre han estado al lado de la comunidad gitana, a quienes han colaborado con el pueblo gitano de cara a romper falsos estereotipos ligados a esta comunidad”, ha asegurado el presidente de la Hermandad Gitana de Andalucía, Tomás Santiago. Desde el Ayuntamiento se ha vuelto a mostrar su apoyo a la Hermandad Gitana de Andalucía recordando, en este sentido, el hito en su historia que supuso, el pasado mes de febrero, la apertura de una sede en el Centro de Integración Social de Los Almendros. Un espacio destinado fundamentalmente al desarrollo de actividades para niños, adolescentes y mayores donde se prestan, además, servicios de asesoramiento, acompañamiento y archivo documental para facilitar la vida cotidiana de los vecinos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.