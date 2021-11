La historia del cine español despierta en FICAL al grito de ‘Berlanga!!’ de Rafael Maluenda

Diputación de Almería presentó en el Museo de Almería un documental en el que la familia, amigos e historia del director valenciano quedan plasmados con maestría de la mano del director Rafael Maluenda.





Berlanga eterno y presente en el cine del siglo XXI. La leyenda de Berlanga brilla con luz propia en FICAL. Diputación de Almería consiguió que su figura inmortal siga reluciendo en el año de su centenario, como parte fundamental del programa de actos del Festival Internacional de Cine de Almería.



En un acto plagado de simbolismo, el director del documental ‘Berlanga!!’ quiso acercar a los asistentes la figura de quien le inició en el amor al séptimo arte. Y como le debía un favor, se puso manos a la obra para dar a luz un magnífico testimonio de imagen y sonido sobre el director valenciano.



“Le conocí y trabajamos juntos. Fueron muchos años a su lado y llegado el momento, me planteé cómo podría rendirle un homenaje empleando el medio que más dominaba: el cine”. Y dicho y hecho, contando con el apoyo incondicional de David Celma, en la producción ejecutiva y Ana Arrieta, productora asociada, fue tomando forma el documental ‘Berlanga!!’ que han podido conocer los asistentes a la proyección, en el salón de actos del Museo de Almería.



Fue la productora Regina Enguídanos quien se fijó en el proyecto, una idea interesante que podría reportar grandes alegrías a la hemeroteca de todo aficionado. “Nos dijo que el proyecto era importante y que no debería quedarse parado. Ayudada por David Celma, Ana Arrieta y Manuel Soria, este sentido tributo a Berlanga salió adelante”.



El hecho de que Diputación de Almería, en el programa de FICAL destaque la figura de Luis García Berlanga es significativo. “Nos permite dar a conocer esta película, ¡y todavía no la hemos acabado del todo!”. Maluenda sonríe emocionado al hablar de la provincia, que es como su casa y que tanto cine ha hecho “y tan bien”.



Por su parte, David Celma se siente orgulloso del respaldo que dieron a la propuesta de Maluenda. “No teníamos nada centrado en Berlanga, contado de una manera cercana y por profesionales del cine”. Querer a este director es amar el cine en primera persona “porque es familiar y cae bien”, resalta. Para Ana Arrieta, es la mejor opción para “que las generaciones jóvenes se acerquen a la gran pantalla”.



Y eso mismo debieron de pensar las hermanas Navarro, Noelia y María José, admiradoras del cine de Berlanga gracias a ‘El verdugo’ (1963) o ‘¡Vivan los novios!’ (1970), sentadas en primera fila, ejemplo claro de que el cine legendario de nuestro país no conoce edad.





Un documental familiar e internacional

‘Berlanga!!’ es la constancia de que el arte no entiende de fronteras. Un largometraje muy trabajado, en el que aparecen familiares y amigos del director y que gira en torno a las memorias de su mujer, María Jesús Manrique de Aragón y sus hijos. Ella, sentada en un sillón, perfectamente arreglada y con una moderna Tablet en las manos. Echando de menos sus gafas para ver mejor, es la que cuenta a modo de historia, las vicisitudes del árbol genealógico de su marido. Imágenes en blanco y negro, recuerdos sonoros y un toque de nostalgia eran el anticipo a un interesante coloquio en el que los asistentes pudieron preguntar todas sus dudas.



“Estamos aquí para que nos hagáis llegar vuestra opinión, que nos interesa muchísimo”, destacó Maluenda antes de la proyección. Rodado en diferentes localizaciones, la película enganchó desde el principio. Es historia viva de nuestro cine, la del niño, preadolescente ya, que se enamoró de la gran pantalla viendo a Don Quijote de la Mancha luchar contra la adversidad en forma de molinos. Con este documental, Maluenda y Diputación han conseguido, que Berlanga brille más alto en el cielo de FICAL.