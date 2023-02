Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La Junta garantiza la financiación del soterramiento e insta a licitar ya las obras

jueves 02 de febrero de 2023 , 19:39h

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha ratificado este jueves el "compromiso incuestionable" de la Junta de Andalucía con las obras de la segunda fase de integración del ferrocarril en Almería y la llegada del AVE. Sanz ha recalcado que el Gobierno andaluz tiene asegurada su contribución a la actuación, que cuesta cerca de 240 millones de euros. Por ello, ha instado al Gobierno central, a través de Adif, a que licite ya dicha actuación.

El consejero de Presidencia, acompañado por la alcaldesa de Almería y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, ha declarado que si el AVE no llega para 2026, el responsable será el señor Sánchez, ya que el Gobierno de la Junta solo se ha comprometido a financiarlo, sin encargarse de su ejecución.

Desde la Administración autonómica han asegurado que no permitirán "de ninguna de las maneras" que se cuestione su última propuesta para ejecutar solo la estación de autobuses y el aparcamiento subterráneo asociado al proyecto, tras las críticas del Gobierno central. Esta decisión ha supuesto una ruptura del consenso para financiar el conjunto de la actuación inicialmente prevista, en el que participaban por partes iguales Gobierno, Junta y Ayuntamiento de Almería, hasta ahora acordado.

En esta situación, ha ido más allá y ha sugerido ideas para la administración del aparcamiento subterráneo que la Junta deseaba tener bajo su acuerdo. "Si el tema es la gestión del parking, ¡que lo manejen!", ofreció antes de explicar que este punto "no tiene por qué ser un problema", pero advirtió: "que no nos usen. Es un juego viejo pero bastante inútil".

Según Sanz, la discusión sobre el financiamiento de la Junta, que se ha triplicado hasta los 45,8 millones de euros, son "excusas" del Gobierno Central porque "saben que no cumplirán con llegar al 2026 con el AVE" como prometieron. "No vamos a permitir que usen a la Junta para ocultar sus incumplimientos", advirtió.

Sanz ha comentado acerca de la financiación que cada uno busca sus propios mecanismos para conseguirla y que son evidentes. El Gobierno está considerando el uso de hasta 75 millones del fondo MRR para financiar parte de la obra. Sanz no preguntó de dónde sacaría el dinero, simplemente añadió su opinión.

Respecto a las críticas del Gobierno acerca de la viabilidad jurídica de la propuesta de la Junta para justificar el uso de los fondos europeos, Sanz ha declarado que no hará nada "que los juristas no permitan". "No me verán hacer nada que vaya en contra de los criterios técnicos", ha explicado.

El alcalde de Almería ha optado por seguir comprometido con el proyecto transformador para la ciudad, en lugar de buscar controversias. Estas polémicas han sido alimentadas tras la reunión celebrada recientemente entre el subdelegado de Gobierno, José María Martín, y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, junto con otros representantes del Partido Socialista.