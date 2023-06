Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía La Mesa del Ferrocarril de Almería reclama a Renfe una tarifa reducida hasta que mejore el servicio Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por miércoles 28 de junio de 2023 , 18:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La plataforma ciudadana que defiende el desarrollo ferroviario de la provincia ha enviado una carta al presidente de Renfe, Raúl Blanco, en la que le solicita que aplique una tarifa reducida que compense el déficit de conexiones ferroviarias de Almería y los inconvenientes de los trasbordos y los tiempos de viaje. La Mesa del Ferrocarril considera que Almería sufre un "abandono ferroviario histórico" por parte de Renfe y Adif, y que la situación no ha mejorado tras la pandemia, ya que solo se ha recuperado una conexión con Madrid en horario de mañana, mientras que el Talgo del mediodía sigue sin operar. Asimismo, la plataforma denuncia que las comunicaciones dentro de Andalucía tampoco han mejorado, ya que solo hay dos trenes con destino Sevilla con transbordo en Granada, y que las conexiones con Málaga y Córdoba son insuficientes y con tiempos de espera elevados. La carta propone una serie de actuaciones urgentes para mejorar el servicio ferroviario en la provincia, como la mejora de la plataforma, la reducción de los tiempos de viaje, la estación de Huércal de Almería-Viator y la conexión con Madrid. También pide que se desarrolle una campaña para recuperar y fidelizar viajeros, y que se facilite una reunión con el presidente de Renfe para tratar estos asuntos. La Mesa del Ferrocarril espera que Renfe atienda sus demandas y garantice un servicio digno para Almería, teniendo en cuenta que el Corredor Mediterráneo no estará plenamente terminado hasta 2027-2028. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas La Mesa se quedó coja