La Mesa del Tren cree que la Junta da "un paso atrás en sus compromisos" viernes 27 de enero de 2023 , 15:45h Por la propuesta de la Junta de Andalucía de limitar su compromiso al proyecto de la segunda fase de integración de las vías del tren a su paso por Almería El portavoz de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, ha expresado su preocupación por la propuesta de la Junta de Andalucía de limitar su compromiso al proyecto de la segunda fase de integración de las vías del tren a su paso por Almería y la llegada de la Alta Velocidad a solo la construcción de una estación de autobuses y el aparcamiento subterráneo asociado. Según Tejada, esta decisión supone un "paso atrás" en los planes de soterramiento aprobados por la Junta. "No podemos entender que ahora solo se quiera financiar la estación de autobuses y el parking, que en un futuro se pretende explotar como administración pública. Esto es una gran decepción para los intereses ferroviarios de Almería", afirmó Tejada en un comunicado dirigido a los medios de comunicación. El portavoz de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha emitido un comunicado en el que expresa su preocupación por la "falta de planificación de la Junta de Andalucía", que según él, hace aproximadamente un año y medio tenía una idea y ahora tiene otra. Esta variación en el planteamiento con respecto a los acuerdos alcanzados hasta ahora, en los que cada administración aportaba un porcentaje para financiar la obra, tendrá "graves perjuicios para la provincia", denuncia el portavoz. Además, desde la plataforma ciudadana señalan que el "cambio de guión" provocará un "retraso" que hará que la Alta Velocidad llegue a Almería a través de la línea con Murcia "muy lejos del año 2026", fecha pactada por el Ejecutivo central. Por ello, desde la entidad han solicitado a todas las partes involucradas en la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) --Ministerio de Transportes a través de Adif, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería-- que "convoquen una reunión urgente" y "solucionen una situación" que consideran "incomprensible".

