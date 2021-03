La programación cultural para Semana Santa en El Ejido contará con conciertos online

sábado 27 de marzo de 2021 , 13:52h

El Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo se retrasmitirán, a las 21 horas, por el canal de YouTube del Ayuntamiento, los conciertos de la Agrupación Musical Santa María de la Paz, la Agrupación Musical Cristo del Amor y la Banda Sinfónica de El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Concejalía de Cultura, ha elaborado una programación online con motivo de la Semana Santa basada, por una parte, en el aspecto más cultural y religioso de la Pasión de Cristo con la retransmisión de varios conciertos de música sacra a cargo de agrupaciones musicales de la zona; vídeos con imágenes de las Hermandades y Cofradías del municipio y, por otra, tendrá como epicentro una campaña de concienciación con la que se pretende recordar a la población la imperiosa necesidad que existe de no bajar la guardia y no relajar las medidas de seguridad frente al COVID-19 para evitar, a la vuelta de estos días festivos, las nefastas consecuencias en todos los ámbitos de la sociedad de una cuarta ola.



Como ya es sabido, este año al igual que ocurriera el anterior, no se celebrarán los desfiles procesionales debido a la incidencia de la pandemia.



Es por ello que el Ayuntamiento, dentro de la programación para la Semana Santa, ha contemplado la emisión online de tres conciertos. De este modo, el Domingo de Ramos, 28 de marzo, le tocará el turno al primer vídeo a cargo de la Agrupación Musical Santa María de la Paz; el Jueves Santo, 1 de abril, le llegará el turno a la Agrupación Musical Cristo del Amor y el Viernes Santo, 2 de abril, a la Banda Sinfónica de El Ejido. Todos ellos podrán seguirse a partir de las nueve de la noche en el canal de YouTube del Ayuntamiento.



Por otro lado, se han elaborado un total de cinco vídeos con imágenes y fotografías de las cuatro Hermandades y Cofradías del municipio, además de otro con instantáneas de las procesiones que realiza la Parroquia de San Isidro. En ellos, han participado la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores de Balerma; la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor de Santo Domingo; la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores de Santa María del Águila; e Ilustre y Venerable Cofradía Sacramental e Inmaculista de Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte de La Loma de la Mezquita, además de las procesiones que se realizan en la parroquia de San Isidro.



Destacar, igualmente, que desde la concejalía de Cultura se ha elaborado un cartel de Semana Santa con el cual, en esta ocasión, se pretende homenajear y recordar al fotógrafo ejidense recientemente fallecido Jesús Izquierdo como una de sus imágenes más emblemáticos de la Pascua ejidense, en concreto, con una fotografía del Santísimo Cristo de la Paz, en Viernes Santo en Santa María del Águila.

Una Semana Santa marcada por la pandemia

El gobierno local ha querido incidir en una de las vertientes más importantes de la Semana Santa de este año como es la situación de crisis sanitaria actual. En esta línea, desde la Administración Local se ha diseñado una campaña de sensibilización en la que se recuerda a los ejidenses las terribles consecuencias que acarrearon las imprudencias cometidas durante las fechas navideñas y que supusieron la aparición de la tercera ola.Para ello, se ha elaborado cartelería y cuñas de radio en la que se pide prudencia, responsabilidad, respetar las medidas de prevención impuestas y, ante todo, mucho sentido común. El mensaje gira en torno a la ‘Pasión’, como sentimiento vehemente de padecimiento que sufren los familiares de los enfermos de COVID ingresados en la UCI; ‘Vigilia’, estado del que está despierto, especialmente en las horas de sueño que sufren los sanitarios que cuidan a los enfermos de COVID ingresados en la UCI; y ‘Calvario’, sufrimiento o aflicción continua y prolongada que sufren los enfermos de COVID ingresados en la UCI.También se ha confeccionado un video, que se ha difundido a través de las redes sociales, en el que han participado el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y los responsables de hermandades y cofradías del municipio; además interviene la saetera Adriana Rivas.La cinta recoge mensajes muy explícitos y directos a través de los que se hace un llamamiento a la ciudadanía para que cumplan con todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y se anima a los vecinos a vivir estos días con mucho sentido de la responsabilidad, compromiso y sacrificio. El video finaliza con un mensaje de esperanza y optimismo: “Entre todos lo vamos a conseguir”.