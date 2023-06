Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar La Residencia de Tiempo Libre inicia temporada con la visita de Amós García miércoles 14 de junio de 2023 , 16:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado de Empleo se reúne con los empleados y resalta el gran trabajo que realizan y la importante labor social de este centro El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García, ha realizado una visita técnica a la residencia de tiempo libre de Aguadulce para comprobar su estado de cara a la temporada estival. García ha querido reconocer el importante trabajo que realizan los empleados y la ha mostrado su agradecimiento por la buena marcha de la residencia. García ha asegurado que “la gran labor social que hacemos tiene que ser nuestra mayor satisfacción en nuestro trabajo, y por supuesto, ha detallado que la puerta está y estará siempre abierta para cualquier cuestión que necesiten los empleados”. Este centro abrió sus puertas el pasado 3 de abril con la llegada de la Semana Santa, y aunque en estos momentos se encuentra en temporada baja, tanto los particulares como los usuarios del “Programa Conoce tu Tierra” han podido disfrutar de ella. Una iniciativa que permite disfrutar de unos días de descanso gratuitos a personas de determinados colectivos sociales. Tiene una misión social ya que posibilita el disfrute gratuito de un periodo vacacional en temporada baja, en la red de Tiempo Libre a colectivos como personas perceptoras de pensiones no contributivas y de la seguridad social, personas jubiladas, mayores de 60 años y personas con discapacidad reconocida legalmente ( cuyos ingresos no superen el doble del salario mínimo interprofesional) personas integrantes de comunidades andaluzas existentes fuera del territorio andaluz , mujeres víctimas de violencia de género y personas integrantes de clubes y entidades deportivas ( en las residencias de montaña). El delegado de Empleo ha explicado “para disfrutar del programa de forma gratuita, las personas que quieran participar deben cumplir el requisito de formar parte de una unidad familiar cuyos ingresos no supere 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)”, ha explicado Amos García. “Desde el 03 de abril hasta hoy se ha recibido alrededor de 4.620 estancias (1213 personas)”, ha reconocido el delegado. Del 11 al 29 de septiembre, los usuarios del Programa Conoce tu Tierra podrán volver a disfrutar de las Residencias de tiempo libre. En este periodo, los particulares que lo deseen podrán presentar una solicitud que será tenida en cuenta en caso de disponibilidad de plazas. La temporada alta, que abarca del 1 de julio al 8 de septiembre en nueve turnos, ofrece 62 habitaciones en este alojamiento de playa. Hasta 1.278 personas podrán disfrutar este verano de unas vacaciones en unas condiciones económicas favorables en la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce, adscrita a la Red de Tiempo Libre de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Según las previsiones, se generarán más de 8.000 estancias en la temporada alta estival en esta residencia, que recibirá semanalmente a una media de 140 personas en nueve turnos que comienzan en la semana del 1 al 7 de julio y concluirán en la semana del 1 al 8 de septiembre. Residencias de tiempo libre El pasado 16 de mayo se celebró el sorteo ante notario para adjudicar las plazas para la temporada alta de verano, cuyos resultados pueden consultarse con certificado digital o DNI electrónico en el enlace alojado en la web específica de Tiempo Libre http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/ , o en la URL https://lajunta.es/3qig6 .También hay disponible el teléfono 954 99 57, o acabado en 82-83-84-85-86, para consultar esta información en horario de 09:00 a 15:00 horas. En la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce se han puesto a disposición para esta temporada alta 48 habitaciones dobles, 10 triples y 4 cuádruples. Se espera superar el número de estancias en la temporada alta de verano, con el obtenido en 2022. Asimismo, las Residencias de Tiempo Libre se encuentran disponibles en períodos no sujetos a sorteo desde el mes de abril hasta el comienzo de la temporada alta de verano, y desde el 9 de septiembre hasta el 29 septiembre en las residencias de playa. Para conocer todos los detalles sobre las residencias, calendarios y cualquier otra información e interés está disponible la web de Tiempo Libre . Tarifas Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas que aún mantiene una red de residencias de tiempo libre donde las personas trabajadoras y sus familiares pueden disfrutar de vacaciones a precios sociales. Los precios de estancias, sin variación desde 2018, oscilan entre los 30 euros para adultos y los 15 euros para menores entre 2 y 11 años; y los 35 euros adultos y 18 euros menores, para la Residencia de Pradollano (IVA no incluido). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

