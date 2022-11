Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La serie de Movistar+ ‘Fácil’ celebra su nominación a tres Premios Feroz

viernes 25 de noviembre de 2022 , 09:10h

Después de toda una vida viviendo en distintos centros, cuatro mujeres con diversidad funcional de Barcelona viven en un piso tutelado que tiene vistas a la Barceloneta. Marga, Nati, Patri y Àngels, son cuatro mujeres buscando lo que son en un mundo que ya ha decidido lo que son sin contar con ellas. Su forma de descubrir su independencia comienza a chocar con todas las normas establecidas para ellas, unas normas que tienen que cumplir para seguir viviendo juntas en el piso. Este es el punto de partida de ‘Fácil’, la nueva serie que llegará a la plataforma Movistar+ el próximo 1 de diciembre y que hoy ha estrenado sus dos primeros capítulos en el Teatro Apolo en el marco de ‘Pantalla Series’ del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), con su directora Anna R. Costa y una de sus actrices, Coria Castillo.

Además, no ha sido en un día cualquiera porque precisamente hoy es cuando se ha conocido que la serie ha obtenido tres nominaciones a los prestigiosos premios Feroz, en las categorías de mejor comedia, mejor actriz de reparto (Coria Castillo) y mejor guion (Anna R. Costa y Cristina Pons). Al respecto, Anna R. Costa se ha mostrado “muy contenta y orgullosa de que la prensa reconozca nuestro trabajo aunque por mí ya estoy premiadísima por la propia experiencia, así que si pasa sería un gran regalo, pero el regalo ha sido poder hacerla”.

Sobre el rodaje y cómo ha sido la preparación previa, Costa señala que “la serie tiene muchos más personajes y tramas que la novela” y el gran reto ha venido derivado del enfoque. “Siempre se ha tratado la diversidad en otras películas o series con el foco en los que miran a la discapacidad pero no desde la visión del que la tiene. Entonces el empeño grande ha sido que ellas sean las protagonistas de verdad, contar en la serie su mirada sobre el mundo, no la del resto sobre ellas. No hemos tenido en qué mirarnos porque no había otras ficciones como referente para ello. Ha sido un poco ir a ciegas hasta que lo hemos puesto en contacto con el público que lo está recibiendo muy bien y sobre todo el gran reto que es cuando lo ven personas con discapacidad, instituciones o fundaciones y desde esos colectivos se está recibiendo muy bien y se sienten identificados”, ha concluido.

La actriz Coria Castillo asegura que del personaje de Àngels, “me llevo de todo, una manera de ver la vida muy bonita, muy limpia, sin juicios. Me llevo aprender a ver la persona más allá de todo lo de fuera, más allá de la discapacidad, de lo que tenga. Es algo muy necesario que muchas veces lo perdemos o lo diluimos en otras cosas que al final no son tan importantes”.

En cuanto a la propia historia y sobre el rodaje considera que “ha sido muy emotivo todo el rato, mi personaje se tira llorando media serie y cuando me preguntaban si como actriz me costaba llorar decía que no porque yo como persona quería llorar todo el tiempo porque nos hemos divertido, llorado… Ha sido un rodaje vivido muy a flor de piel, desde la directora hasta el último meritorio. Todo el mundo estaba muy a favor de que saliera bonita, con mucha verdad y mucho respeto. Ha sido una maravilla”.

El Teatro Apolo precisamente se ha llenado de personas pertenecientes a diversas asociaciones del Tercer Sector que, tras la bienvenida ofrecida por la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, y del director de FICAL, Enrique Iznaola, han sido animados a que hagan llegar sus impresiones a la serie a través de las redes sociales y les han animado “porque seguro que tendréis ganas de seguir viendo más capítulos, pero ¡tendréis que esperar hasta el 1 de diciembre!”, ha bromeado Coria Castillo. La cita, en Movistar+.