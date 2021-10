La serie ‘Vis a Vis’ se convierte en tema del ‘Maratón 48x3’ de Fical 2021

sábado 23 de octubre de 2021 , 20:12h

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y el director, Enrique Iznaola, han presidido esta mañana el sorteo que se ha realizado en el Salón de Plenos de la Diputación







A la sección competitiva del XX Festival Internacional de Cine de Almería-FICAL 2021, se ha incorporado de nuevo el Concurso-Maratón 48x3, con el que se pretende que seis equipos de tres personas escriban, graben y editen un cortometraje no superior a los tres minutos (no incluidos los títulos de crédito), con rapidez y espontaneidad, y demostrando talento y creatividad.



El plazo para inscribirse finalizó el pasado 7 de octubre. Se presentaron once equipos de los que el comité de selección eligió a seis equipos. Precisamente esta mañana ha tenido lugar el sorteo para elegir la temática en la que tendrán que centrarse los equipos para elaborar su cortometraje.



A este acto, que ha tenido lugar en el Salón de Plenos de Diputaciòn, ha asistido el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; el director del Festival Internacional de Cine de Almería, Enrique Iznaola y Nico Fernández, tutor del Maratón 48x3. En el sorteo han entrado el nombre de cuatro series de televisión, habiendo sido elegida como tema la serie ‘Vis a vis’.



Guzmán ha mostrado su alegría, ya que como ha señalado “con el sorteo del tema del Maratón 48x3 damos el pistoletazo de salida al Festival Internacional de Cine de Almería. Este concurso surge con la idea de que cada vez más gente tenga la oportunidad de hacer sus películas y dedicarse al mundo del séptimo arte, que por cierto, no es nada fácil”.



Manuel Guzmán ha recordado que el año pasado debido a la pandemia este certamen se tuvo que suspender y ha pedido a los participantes “que pongáis mucha ilusión y que lo paséis bien, que colaboréis entre vosotros, no queremos que esto sea una competición, quiero que esto sea un trabajo en equipo aunque sean seis equipos diferentes. De lo que se trata es que os echéis una mano unos a otros, porque el objetivo es que la industria audiovisual siga creciendo”.



Enrique Iznaola ha recordado que en el año 2018 se le dio un giro al Maratón 48x3. “En ese año se determinó que hubiera la figura del tutor, no se materializó como estaba previsto, pero este año por fin vamos a contar junto a Nico Fernández con el cineasta Pablo Berger, ganador del Goya a la mejor película por ‘Blancanieves. Aparte de un gran director de cine es un excelente docente”.



Por su parte, Nico Fernández, tutor del certamen Maratón 48x3, ha explicado a los participantes la importancia de este concurso. “Llevo muchos años viendo la Maratón, he participado y ahora la estoy tutorizando. Os doy la enhorabuena porque tenéis muchas papeletas para ser los profesionales del mañana, porque los de hoy ya pasaron por aquí. Ahora es vuestro momento”.



En el Maratón participan seis equipos. El equipo de Judith Azor lo integran Judith Pedrosa Azor, Ulises Fernández del Campo Jorquera, Gabriel Rodríguez Rezende y Cristian Rodríguez Rezende. El equipo de María Antonia Navarro Méndez lo integran la propia María Antonia Navarro Méndez, Julia Yolanda Martínez Lirola y María Isabel Úbeda García. El tercer equipo es de Alberto Vicente Cuesta integrado además por Rafael Vargas Figueroa y Marina Vargas Martín. El equipo de Pablo Reche Beltrán lo componen Guillermo Fernández López y Diego Reche Maldonado, el equipo de Carlos Bretones Cano lo conforman David Moreno Fernández y María Sánchez Ruiz y el equipo de Juan Sebastián Castro Lalinde está compuesto por Yoel Pérez Martínez y José Antonio Fajardo Montoya.



El Concurso-Maratón 48x3 se compone de tres fases: guión, grabación y edición. En cada una de ellas, los equipos participantes contarán con el asesoramiento de Nico Fernández como tutor profesional, quien supervisará adecuadamente sus trabajos.



La primera fase, la escritura del guión, se llevará a cabo entre las 10 horas del 23 de octubre de 2021 y las 10 horas del 25 de octubre de 2021. Dentro de esta fase, se realizará un taller de guión durante los días 30 y 31 de octubre de 2021 con el cineasta Pablo Berger, a fin de analizar y mejorar los guiones redactados. Los definitivos se entregarán el lunes, 1 de noviembre, antes de las 10 horas.



La segunda fase, la grabación, se realizará desde las 8 horas del 6 de noviembre de 2021 y las 8 horas del 8 de noviembre de 2021. Los equipos aportarán sus cámaras, el correspondiente soporte de grabación y equipos de sonido. Previamente al inicio de esta fase, el viernes, 5 de noviembre de 2021, antes de las 19 horas cada equipo tendrá que presentar el plan de rodaje. La tercera fase, la edición, se efectuará los días 13 y 14 de noviembre de 2021 en un estudio con equipos que podrán disponer de softwares de edición Final Cut Pro X, Adobe Premiere o DaVinci Resolve.



Los cortometrajes que se realicen se proyectarán dentro del marco del Festival. Un jurado otorgará un premio de 1200 euros al mejor cortometraje realizado. La entrega del trofeo al equipo premiado se efectuará en una de las galas que se programen en el Festival. El premio no se podrá dejar desierto. No se otorgarán menciones especiales ni se concederán premios ex aequo.