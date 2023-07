Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La Skoda Titan Desert, una prueba de bicicleta de montaña que desafía los límites de Almería

viernes 28 de julio de 2023 , 16:34h

La Skoda Titan Desert es una prueba de bicicleta de montaña que se celebra desde hace 16 años en Marruecos, pero que este año, debido a la pandemia, se traslada a Almería. Del 2 al 5 de octubre, unos 500 participantes recorrerán 300 kilómetros por algunos de los paisajes más espectaculares y variados de la provincia, desde el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar hasta el Desierto de Tabernas, pasando por la Sierra de los Filabres y Velefique.

Se trata de una prueba exigente, que requiere una buena preparación física y mental, pero también una experiencia única, que combina el deporte, la naturaleza, la cultura y la convivencia. Así lo explica José Luis Martínez, coordinador del programa de rutas y senderos de la Diputación de Almería, que colabora con la organización del evento.

"La Skoda Titan Desert no es sólo hacer deporte, sino conocer el entorno, los pueblos, sus gentes y productos, disfrutar de la naturaleza. Es un día de convivencia entre personas que no se conocen. Por eso me gusta destacar la función socializadora de estas rutas. Genera grandes amistades entre desconocidos", afirma Martínez.

El programa consta de cuatro etapas, con diferentes niveles de dificultad y duración. La primera y la última parten y llegan a El Toyo, mientras que las otras dos tienen como punto intermedio Tabernas. Cada etapa cuenta con tres avituallamientos y un refrigerio final, para atender a los participantes como se merecen.

"No hay premios económicos. En esta prueba todos ganan. En la Skoda Titan Desert, lo importante es terminarla. Los corredores lo saben y, para comprobarlo, basta con ver la cara de felicidad con que atraviesan la meta. Además, gozan la oportunidad de convivir durante cuatro días con algunos de sus ídolos. El año pasado contamos, entre otros, con Miguel Indurain. En esta edición ya se ha inscrito José Antonio Hernández, que es campeón olímpico, y Luis Ángel Maté, del equipo Euskaltel", señala Martínez.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de la página web skodatitandesert.com, donde encontrarán toda la información necesaria sobre la prueba. La Skoda Titan Desert es una iniciativa que contribuye a promover el deporte y el turismo rural en Almería, así como a difundir su patrimonio natural y cultural. Una propuesta atractiva y desafiante para los amantes de la bicicleta de montaña.