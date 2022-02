La UAL previene a sus deportistas ante la muerte súbita con reconocimientos médicos

sábado 19 de febrero de 2022 , 16:44h

Todos y cada uno de los deportistas, en categoría masculina y femenina, preseleccionados para representar a la Universidad de Almería en los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2022 y que no están federados por algún club en sus respectivas modalidades, han pasado por un exhaustivo reconocimiento que lleva la firma de ‘másQsano’. Esta empresa, que tiene acumulados cuatro años de trayectoria con más de 6.000 reconocimientos anuales, ha regresado al campus de la UAL de la mano del Secretariado para la Universidad Saludable, dirigido por Patricia Rocamora. Los días 14 y 16 de febrero en turnos de mañana y tarde, para chicos y chicas en tandas diferenciadas, de nuevo en la Facultad de Ciencias de la Salud, que suma su colaboración a este proyecto, se ha puesto en funcionamiento la ‘maquinaria’ y se ha cumplido con una “acción de Gobierno”.

Así lo ha destacado Rocamora, que ha añadido al respecto que “el binomio Deporte-Salud de este Vicerrectorado sigue avanzando de manera coordinada en la mejora permanente del programa de selecciones universitarias”. Mediante estos reconocimientos “se comprueba que los chicos y chicas se encuentren en perfecto estado para la práctica deportiva y se les asesora para la prevención de posibles lesiones, además de alto tan importante como tratar de prevenir situaciones tan dramáticas como una posible muerte súbita durante la práctica deportiva”. Sobre esto último pivota, un no obstante, completo reconocimiento médico-deportivo con el sello propio de esta firma, que lo tiene muy mecanizado para un desarrollo ágil y efectivo, según ha explicado desde ‘másQsano’ Antonio Rodríguez: “Detectamos aquellas enfermedades que puedan suponer la muerte súbita al deportista en un circuito rápido de cuatro estaciones bien diferenciadas, en el que se realizan más de 30 pruebas”.

Pasados unos días los deportistas tienen acceso en la APP de la empresa al informe completo y, si no hay ningún problema, al certificado que le capacita para la práctica deportiva en su modalidad. Patricia Rocamora se ha felicitado por poder volver a esta ‘normalidad’ que supone recuperar los reconocimientos y los CAU: “Esta acción se hizo en 2020, durante 2021 no pudo ser por la pandemia de COVID19, que obligó a suspender los campeonatos y por fin en este 2022 se han podido retomar ambas cosas”. Así, no se deja desprovisto de protección a ninguno de los integrantes de las selecciones: “Los federados se someten a unas revisiones similares sistemáticamente por parte de sus clubes, pero los no federados presentarían esta carencia, por lo que nos coordinamos entre Deporte y Salud, dentro del Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable, para cubrir esta necesidad de prevención, que se considera esencial para garantizar su seguridad”.

La directora de Salud de la Universidad de Almería ha ensalzado esta manera de trabajar coordinadamente: “Otro ejemplo más lo constituye el Programa de Atención de Fisioterapia a estos deportistas, desarrollado con la Facultad de Ciencias de la Salud, a través del cual los estudiantes de últimos cursos del Grado en Fisioterapia, ‘tutorizados’ por profesorado del área, realizan esta prestación a los deportistas, tanto durante sus entrenamientos como en las competiciones propiamente dichas”. Dicho programa “se inició igualmente en 2020, con gran éxito y satisfacción de todas las partes implicadas, por lo que tras el parón de pandemia igualmente se ha podido retomar en su segunda edición”. La principal motivación que mueve el día a día de este Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable es el bienestar de la comunidad universitaria en general, lo que se afronta a través de distintas estrategias y acciones, en esta caso pormenorizadas en las selecciones universitarias que representan a la UAL.

El equipo de ‘másQsano’, encabezado en el laboratorio 0.54 de Ciencias de la Salud por el doctor Pablo Berenguel, además como fundador de la empresa, ha desarrollado una labor excelente, con la intervención de medicina, fisioterapia y enfermería. Antonio Rodríguez, uno de los socios de la firma junto a Berenguel y José Sánchez, ha detallado el recorrido de cuatro estaciones antes citado. En la primera “se realiza una anamnesis, una recopilación de datos en base a la Asociación Americana del Corazón, y son doce puntos muy importantes, como antecedentes familiares cardiacos o de muerte súbita, si padece alguna enfermedad, si toma alguna medicación, si ha sufrido algún síncope realizando deporte, si tiene dificultad para hacer deporte, como el dolor torácico o la falta de aire, además de recopilar los datos de contacto”.

Posteriormente, “la segunda estación es de antropometría, en la que el fisioterapeuta realiza una valoración articular, realiza las mediciones de talla, peso, talla sentado, envergadura, perímetros…, además de una valoración de la huella plantar y de agudeza visual, más de todas las articulaciones”. Ya en la tercera, “es médica, ejecutada por Pablo Berenguel, que tiene una muy amplia experiencia en medicina deportiva, y consiste en valoración osteoarticular, auscultación torácica, valoración de articulaciones y órganos y evaluación neurológica”. Se pasa a la cuarta estación, “cardiovascular, con la toma de constantes vitales tales como la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca submaximal y un electrocardiograma de doce derivaciones en reposo”.

Antes de concluir el proceso, se completa con “un feedback con el deportista para comprobar que no se olvida de nada en cuanto a enfermedades o episodios, en si ha comprendido todos los términos médicos y en el repaso del contacto”. Todos los datos pasan a la APP, siendo descargable tanto el informe como, en su caso, el certificado de capacitación física”. En definitiva, en palabras del propio Antonio Rodríguez, “con esto conseguimos la detección de enfermedades hasta entonces incluso no conocidas por el mismo deportista, además de un screening de las más importantes, sobre todo patologías que pueden acarrear una muerte súbita”. Es una gran aportación al mundo del deporte por parte de ‘másQsano’, empresa almeriense que está en la vanguardia andaluza y nacional, que se ha mostrado satisfecha de haber iniciado y de darle continuidad a la colaboración con la universidad de su tierra.