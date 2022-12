S�ganos en Telegram: Gratis e inmediato

La Zona de Bajas Emisiones llega a Almería

jueves 29 de diciembre de 2022 , 16:05h

La circulación y el aparcamiento se hará más digital en toda la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy en sesión extraordinaria por el Partido Popular (13 votos), Ciudadanos (1 voto) y el concejal no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca; el Grupo Municipal Socialista (9) y los adscritos Miguel Cazorla y Carmen Mateos se abstuvieron, y votó en contra Vox (!), la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Almería (PMUS) para introducir medidas para reducir las emisiones del transporte. Mediante este acuerdo, el esquema de movilidad incluía el establecimiento de una zona de bajas emisiones (ZBE) en un documento aprobado en junio de 2015, en línea con el artículo 14 de la 7/2021, de 20 de mayo, sobre cambio climático y energía. transición.

Para dar cumplimiento al artículo 11 del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, la propuesta de acuerdo también introduce la regulación de la zona de bajas emisiones, que entrará en vigor hoy (jueves 29 de diciembre) con el fin de revisar las modificaciones del PMUS realizadas a disposición del público en un plazo no inferior a 30 días, en el caso de Almería, según Corporación Desarrollo, Organización y Movilidad, S.A. (DOYMO)

La aprobación de la modificación se produce tras la aprobación de la propuesta por el Consejo de Gobierno Local el día 16, y el desarrollo del proceso participativo llevado a cabo por el Ayuntamiento de Almería para difundir el documento, desarrollado a través de la participación en reuniones con ciudadanos y representantes Participación en Movilidad Urbana hasta el 22 de diciembre del año pasado.

Según ha explicado la comisionada de Seguridad y Tráfico, María del Mar García Lorca, el Ayuntamiento sigue este procedimiento para dar cumplimiento a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 7/2021, que obliga a todas las localidades a tener una población superior a 50.000 habitantes en 2023, estableciendo un área de baja descarga.

García Lorca ha explicado que el desarrollo de esta obligación establecida por el Gobierno debe contar con un decreto, "abierto y participativo, que proporcione seguridad jurídica entre los usuarios, las empresas y los ciudadanos en general", que sirva de base para el establecimiento de zonas de bajas emisiones "por parte de especialistas de la resultados de una profunda y rigurosa investigación e informe de un equipo multidisciplinar sobre la materia, que, a través de métodos científicos y análisis multicriterio, ha identificado una propuesta, teniendo en cuenta las diversas características, elementos y factores que constituyen y afectan a nuestra territorio.

En este contexto ha destacado que “la calidad de nuestra atmósfera es envidiada no solo en España, si no que es envidiable en el resto de Europa. En nuestro caso, en Almería, no tenemos industrias contaminantes, tampoco tenemos problemas de contaminación importantes, como pasa en otras ciudades, producidos por la congestión del tráfico y masificación de los vehículos que transitan por sus vías. La disposición geográfica de nuestra ciudad abierta al mar y la afluencia de los vientos dominantes, son factores determinantes que definen su excelente calidad”.

Ámbito ZBE

“El ámbito propuesto para la ZBE, está delimitado por el Cerro de San Cristóbal y la calle de La Reina por su sector este, englobando el Casco histórico y la zona Pescadería”, ha expuesto la responsable municipal del Área de Movilidad, quien ha resaltado que “es intención de nuestra alcaldesa y de este equipo de gobierno, dentro de esta zona de baja emisiones, seguir cuidando y velando por la salud de nuestros vecinos, con propuestas modernas e innovadoras , en cuanto a estrategias integrales de sostenibilidad ambiental, económica y social, sin mermar los derechos de los ciudadanos y su seguridad jurídica”

En esta línea y recordando la obligación legal para la implantación de la ZBE, García Lorca ha expuesto la apuesta que, respecto a la movilidad, el Ayuntamiento y la ciudad hace “de las tres eses: segura, sostenible y saludable. Apostamos también por por la creación de espacios más amables y atractivos para los vecinos de Almería y para todas aquella personas que vengan a visitarnos; por la creación de corredores e itinerarios peatonales en los enclaves estratégicos, así como la reordenación del espacio y del tráfico; por la creación de ciclocalles y zonas de calmado; por seguir transformando nuestra flota de vehículos hacia modelos mas sostenibles y eficientes energéticamente; por esa transformación sostenible del transporte público urbano colectivo, así como el refuerzo y mejora de la conectividad y por la multimodalidad de la movilidad en todas sus facetas y opciones”, ha enumerado.

Almería Smart Mobility

La concejala de Seguridad y Movilidad ha subrayado además la apuesta municipal “por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial que nos va a permitir, en nuestro camino hacia una movilidad más sostenible, dotar al ciudadano de las herramientas más eficaces, para reducir sus trayectos y generar una modelización de tráfico eficiente y menos contaminante”. Un camino diseñado desde la estrategia que supone el proyecto Almería Smart Mobility que, entre otras cosas, supondrá la incorporación de sensores de última generación, cámaras de control de tráfico, la creación de una plataforma de movilidad, aplicación móvil para la reserva de espacio en zonas de carga y descarga, guiado de aparcamiento en tiempo real tanto en superficie, como en parking subterráneo,… Además, en los próximos meses se van a instalar en Almería cinco estaciones de medición de calidad del aire y 25 miniestaciones que estarán repartidas por nuestra ciudad, que nos va a permitir tener información para la toma de decisiones”, ha explicado.

García Lorca ha insistido en que “lo que hoy hacemos es “cumplir con el requisito que nos obliga el Gobierno, como es la delimitación del ámbito, a partir de ahí tramitaremos la ordenanza que regulará el funcionamiento de esa zona con la tranquilidad de que, el día 1, nada cambiará en ese ámbito, como así se ha significado anteriormente”, ha insistido la edil