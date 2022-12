TurnoSAS: Lo que tienes que saber si vas al mÃ©dico

S�ganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar TurnoSAS: Lo que tienes que saber si vas al médico jueves 29 de diciembre de 2022 , 14:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata de una herramienta muy útil para personas con discapacidad auditiva El Hospital La Inmaculada, de la Gerencia de Salud Norte de Almería, ha implantado en sus servicios de consulta y pruebas diagnósticas el sistema de notificación y localización de pacientes TurnoSAS, que incluye un sistema de turnos que asigna a cada paciente un código alfanumérico que se proyecta en una pantalla diferente y sustituye a los tradicionales teléfonos de megafonía. Estos códigos se recopilan en dispositivos táctiles fáciles de usar que el personal de admisión entrega a los pacientes al llegar al hospital. El sistema TurnoSAS permite que los pacientes se turnen a lo largo de su consulta, ya que una vez que pasen por recepción serán llamados desde la sala de espera a través de una pantalla con su código direccionándolos a otra sala, ya sea una consulta médica o de enfermería, o Salas para diferentes programas. El tránsito de la ordenación de los pacientes así como la mejora asistencial y el respeto a su privacidad son los principales objetivos de la mejora de la atención a los usuarios que concertan cita en consultas, así como pruebas diagnósticas en el Hospital Comarcal de Huercal-Overa. Está previsto que se instale en los departamentos de emergencia pronto. La iniciativa cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos, mantiene el anonimato de los pacientes en las diferentes salas de espera y es una herramienta muy útil para las personas con discapacidad auditiva. TurnoSAS es un sistema de gestión de colas que controla la capacidad y el flujo de la sala de espera, mejora la seguridad del paciente y simplifica los bucles de atención al usuario. Asimismo, puede mejorar la comodidad de los usuarios durante su estancia en el centro y mejorar la confidencialidad de sus datos al sustituir las citas previas y el mecanismo de llamada por nombre de los pacientes. Los pacientes que acuden con una cita recogen un tique a su llegada al centro hospitalario en el que aparece un código y la información de donde debe acudir. Una vez en la sala de espera, el paciente será avisado a través de las pantallas situadas en la sala de espera. TurnoSAS también permite el control de pacientes en áreas que no tienen cita previa, como son admisión o información. Pudiendo realizar la gestión de dichos pacientes de forma nominal o genérica. Es una informaci�n de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

