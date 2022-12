Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Las mujeres del campo reciben el 38.3% de la PAC jueves 22 de diciembre de 2022 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera Carmen Crespo destaca el “esfuerzo diario” de los agricultores y ganaderos y la progresiva visibilización de las mujeres La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha puesto en valor los más de 363 millones de euros en ayudas de la Política Agraria Común (PAC) abonados por el Gobierno andaluz este mes de diciembre a cerca de 211.350 productores de Andalucía. Con este pago, el montante transferido a los agricultores y ganaderos andaluces supera los 1.227 millones de euros relativos a expedientes de la campaña 2022. Carmen Crespo ha valorado el “gran esfuerzo diario que realizan los profesionales del campo de Andalucía, que trabajan con ahínco para llevar a los mercados productos sabrosos, sostenibles y saludables que sirven para generar riqueza y empleo en una tierra eminentemente agraria”. “Somos una potencia agroalimentaria e incluso en tiempos complicados como el actual, marcado por los altos costes de producción y la sequía, seguimos adelante conquistando mercados de todo el mundo e incrementando nuestras exportaciones en un 16% hasta alcanzar los 11.762 millones de euros en tan solo 10 meses”, ha subrayado. La consejera ha remarcado también “la progresiva visibilización de la gran labor que siempre han realizado, y siguen realizando, las mujeres del campo”. Estas declaraciones hacen referencia a que el sector femenino está representado con el 38,3% de los expedientes pagados recientemente por la Junta. En total, se trata de casi 80.900 beneficiarias que reciben cerca de 82 millones de euros (22,4% del total pagado). Por su parte, los expedientes relativos a hombres ascienden a 116.126 (54,9% de los expedientes) y rozan los 142 millones de euros (38,9% del total abonado). Por último, 14.320 entidades jurídicas se han repartido más de 140 millones de euros. Atendiendo a las diferentes provincias, 5.030 productores de Almería reciben 5,3 millones de euros; 6.829 beneficiarios de Cádiz suman ayudas por 36 millones de euros; 38.206 agricultores y ganaderos de Córdoba reciben subvenciones por 76 millones de euros; y 30.576 perceptores de Granada se reparten 31,6 millones de euros. En el caso de Huelva, 6.270 beneficiarios reciben 12,6 millones de euros; en Jaén, 81.132 productores reciben 90 millones de euros en ayudas; en Málaga, 16.807 agricultores y ganaderos reúnen subvenciones por 20,5 millones de euros; y en Sevilla, 26.492 perceptores reciben 91,2 millones de euros. Desglose por sectores Atendiendo a los diferentes tipos de ayudas abonados este mes, destaca especialmente el Pago Básico (217,2 millones de euros) y el pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente -Pago Verde- (121,6 millones de euros). Por su parte, las ayudas para jóvenes agricultores ascienden a 1,6 millones; las del régimen de pequeños agricultores, a casi 4,7 millones; las del arroz, a dos millones; las de cultivos proteicos, a 1,3 millones de euros; las de frutos de cáscara y algarrobas, a 665.270 euros; las de legumbres de calidad, 17.500 euros; las de remolacha azucarera, a 588.000 euros; y las de tomate de industria, a 162.150 euros. En lo que respecta a la ganadería, destacan las ayudas para explotaciones que mantienen vacas nodrizas con 4,8 millones de euros y las de ganado ovino con cuatro millones de euros; las de vacuno de leche ascienden a 1,2 millones de euros; y las de caprino superan el millón de euros. A estas ayudas se suman los incentivos dirigidos a las explotaciones de vacuno de leche que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para Ayuda Básica a la Renta, que perciben 60.870 euros; y a las de ovino y caprino que reúnen las mismas condiciones, a las que corresponde un montante global que 2,4 millones de euros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas 4 de las 36 obras en infraestructuras hidráulicas serán en Almería

