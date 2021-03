Castellón dice a Ábalos que "mintió" con el rescate a Plus Ultra

miércoles 24 de marzo de 2021

Escucha la noticia





El portavoz de Economía del GPP, Miguel Ángel Castellón, exige explicaciones al ministro de Transportes sobre el informe elaborado por la Agencia de la Seguridad Aérea, dependiente de su Ministerio, “que resultó decisivo para otorgar la ayuda millonaria a Plus Ultra”



Tras asegurar Ábalos que no habían participado en el expediente de Plus Ultra porque era ‘una aerolínea muy pequeña’, le pregunta “si en su opinión esta empresa es estratégica, ya que este es un requisito indispensable para recibir subvenciones de este tipo”



Afirma que es un bochorno conocer lo que está sucediendo estos días con el rescate de 53 millones a la compañía “medio española, medio venezolana” que antes de ayer nadie conocía. “Bueno, que usted sí conocía”, ironiza



Recuerda que hace ocho días Ábalos negó que su Ministerio hubiera intervenido en la concesión millonaria a Plus Ultra y que afirmó que no podía dar muchas más explicaciones, “y hoy ya sabemos que tiene la obligación de hacerlo”



Responsabiliza al ministro y también secretario de organización del PSOE de impedir a la oposición ver el expediente en el que se establecen las ayudas de 53 millones de euros



Pregunta si la resolución del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del PP contra el decreto del Gobierno que ampara la okupación ilegal, y que impide a los jueces que puedan devolver este inmueble a sus legítimos propietarios, pone en peligro la política de apoyo del Gobierno a la okupación



Lamenta que la política de Vivienda de este Gobierno ha pasado de ser un “auténtico espectáculo, con peleítas todos los días”, a representar “un auténtico peligro para la seguridad jurídica, capaz de espantar la inversión privada en este país, casi tanto descontrol como el de los aeropuertos españoles”. “Estas son las credenciales del PSOE para el 4 de mayo”, finaliza