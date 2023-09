Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Nuevos musicales que tienes que descubrir Ismael Martos Martínez Más artículos de este autor Por Escucha la noticia Las grandes historias siempre van a conseguir transmitir mensajes y emocionar a los espectadores, y cuando están narradas musicalmente, este efecto puede hacerse notar más aún. En este artículo mostramos tres grandes eventos musicales que vale la pena visitar, y más en esta época en la que las vacaciones de verano han acabado y muchos piensan que la posibilidad de organizar planes divertidos también lo ha hecho. El Tiempo Entre Costuras, el musical La exitosa novela de María Dueñas se traslada a los escenarios con este increíble musical. Quienes disfrutaron de la adaptación a la televisión podrán volver a deleitarse con la historia de la mujer que superó todas las fronteras en el amor y en la guerra. La joven modista Sara Quiroga protagoniza una aventura apasionante repleta de alta costura, glamour y grandes hoteles. Si anteriormente no te ha llamado la atención la historia, ahora es el mejor momento para volver a darle una oportunidad en una nueva versión. Todos los públicos son bienvenidos a pasar dos horas y media (con descanso) llenas de conspiraciones políticas y arriesgadas misiones. Hasta el 1 de noviembre va a estar este espectáculo visitando los escenarios del Teatro Apolo (Barcelona), así que es mejor darse prisa y comprar ya mismo las entradas haciendo click aquí. Mayumana Mayumana es uno de los grupos de danza más conocidos del mundo. Usan cubos de basura y elementos reciclados para hacer percusión, hacen alucinantes coreografías y tienen un importante componente teatral. Ha sido tal su éxito que incluso Coca-Cola los ha incluido en uno de sus anuncios. 'Momentum', 'Racconto', 'Flashback', 'Bejuntos', 'Currents' o 'Impulso' son varios de los espectáculos que han protagonizado los integrantes del grupo israelí y que los han llevado a donde están en este momento. Para los interesados en conocer culturas de otros países, es necesario que sepan que Mayumaná se ha convertido en el fenómeno cultural más importante de Israel, lo que es razón suficiente como para que se sientan con ánimos para ir a verlo. En Segovia, Torrevieja, Alicante y Madrid estarán mostrando su maravilloso talento para todos los que quieran acercarse a apoyarlos. Consulta aquí hasta qué mes van a estar actuando y por qué precio puedes comprar las entradas. The Producers Tras una larga espera, el 15 de septiembre de 2023 vuelve el musical más premiado de la historia: The Producers. El show dirigido por Mel Brooks y Thomas Meehan basado en la película de 1968 fue galardonado con 12 premios Tony en 2001 y un Óscar al mejor guion en 1969. El objetivo de este espectáculo es hacer el peor show posible y quedarse con el dinero de los inversores. La comedia de Mel Brooks se caracteriza por una escenografía llena de números musicales históricos y situaciones divertidísimas que volverán a sorprender en los teatros de España. Visita el Teatro Tívoli de Barcelona para descubrir cómo se desarrolla esta estrambótica historia. Puedes ver el precio de las entradas y las diferentes formas de acceder al teatro haciendo clic aquí. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Noticias relacionadas Musicales para disfrutar acompañados