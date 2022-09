Piden estas mejoras en la línea ferroviaria entre Almería y Granada

martes 27 de septiembre de 2022 , 18:46h

La Mesa del Ferrocarril comienza en el preámbulo del documento, trasladandole al Ministerio, que el grave deterioro que ha venido padeciendo el tren en la provincia de Almería en las últimas 4 décadas ofrece datos incontestables. Afirman que no hay una provincia en España ,que con más de 700 mil habitantes cuente con un equipamiento de transporte ferroviario tan pésimo como la nuestra. Sólo se dispone de unos 80 kilómetros de red ferroviaria en la provincia, de una línea que se inauguró ahora hace 121 años, en 1895. Criticando abiertamente que finalmente tanto en su conexión de alta velocidad entre Almería y Murcia y entre Granada y Almería se haya decidido por una formula low cost con plataformas ferroviarias de una sola vía, lo cual lo consideran un agravio comparativo inaceptable y que finalmente se haya desechado la posibilidad de apostar por un nuevo trazado, tal y como estaba previsto en el año 2011.

En estas circunstancias, la penalización para la movilidad de las personas y de las mercancías es intensa y el riesgo de que el territorio de la provincia de Almería quede fuera o llegue muy tarde a la integración en los ejes de transporte que van a ser protagonistas en el siglo XXI, es muy elevado, sobre todo con los plazos que se proponen por parte del Ministerio con la conexión ferroviaria objeto de este estudio con una prognosis entre el año 2030 y el 2050. Por lo que solicitan que se redacte cuanto antes el proyecto y se saque a licitación a la mayor brevedad posible, ya que, esperar a que llegue a la alta velocidad a la capital, sería una perdida de tiempo que no puede asumir el desarrollo económico de la provincia. Aclarando que hay sistemas constructivos de instalación de by pas y de llevar acabo las obras en horario nocturno, que permitiría que siguieran operativas las circulaciones de trenes. Se preguntan ,si eso ha sido posible en las colocaciones de una tercera vía en las provincias de Tarragona y Castellón de la Plana, porque no en Almería.

Informan que se les presentó un estudio funcional, que opta por utilizar la actual plataforma ferroviaria, donde la mejor alternativa de inversión de 922 millones de euros, contempla una reducción de tiempos de viaje a 1 hora y 36 minutos, y recuerdan que hace veinte años ese trayecto se realizaba en 1 hora y 56 minutos, por lo que en la práctica con esta inversión millonaria SOLO SE REDUCIRÁ EN 20 MINUTOS el viaje con Granada, no siendo el tren competitivo con el vehículo que tarda 1 hora y 30 minutos en ese trayecto actualmente.

Plantean que no se contempla la ampliación de la plataforma a doble vía y se apuesta por la opción más económica, de recuperar los apartaderos existentes en las Estaciones intermedias (la gran mayoría cerradas desde hace años), como solución a facilitar el tránsito de trenes de mercancías con los de altas prestaciones, que en la práctica unos y otros, debido a la orografía de la provincia de Almería y tramos de pendientes cercanas a las 29 milésimas de desnivel, no permitirán altas velocidades, al menos en lo que se refiere a la provincia de Almería.

Finalmente plantean desde la plataforma ciudadana, que se le ha traslado al Ministerio 9 alegaciones, aparte de varias reflexiones complementaria, y que da la impresión de que el estudio está realizado con prisas y con más carga de trabajo de apoyo administrativo que de ingeniería , opinando que dado lo poco extenso del mismo, no existen datos suficientes para poder juzgarlo en su globalidad. Entienden que el estudio informativo habría que redactarlo de nuevo, con sus aportaciones y otras que se planteen desde otros estamentos y administraciones pública.