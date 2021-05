PSOE, Vox y Adelante rechazan pedir al Gobierno cambiar las subvenciones por ayudas directas

viernes 14 de mayo de 2021 , 13:02h

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Pablo Venzal, ha reprochado a PSOE, Vox y Adelante que hayan rechazado demandar al Gobierno de España que los autónomos reciban ayudas directas en lugar de subvenciones como establece el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, que “se hizo con celeridad y que, pese a estar ya aprobado, tiene margen de mejora, algo que podemos hacer con la suma de todas”.



A través de una PNL llevada al Pleno del Parlamento, Venzal ha explicado que este real decreto “va a dejar fuera a muchísimos autónomos” según está planteado, especialmente a aquellos que son beneficiarios de alguna otra ayuda por parte de las CCAA como la de Andalucía, precisamente por el carácter de “subvención” en lugar de “ayudas directas” como reclama el PP.



Igualmente, Venzal ha puesto también como ejemplo a los empresarios que se han dado de alta en 2017 y 2018 y que durante sus primeros años han obtenido un rendimiento negativo, cuando “lo normal es que esas actividades económicas no alcancen un rendimiento positivo en los primeros años”.



Junto a éstos, el real decreto del Gobierno de España también deja afuera “a los que primaron el paso, y a los que no están al corriente con Hacienda en relación a otras subvenciones o ayudas”, al tiempo que rebaja la cuantía de ayuda a los que tienen más de diez trabajadores. Para Venzal, “todo esto puede analizarse y estudiarse, para poder abarcar a más autónomos y mantener el empleo”.



“Las administraciones no podemos ser el problema para las empresas como con subidas de impuestos y falta de real de apoyo, porque cuando éstas ya no puede más tienen que cerrar y con ello se pierde empleo”.