Rojas critica que el PP no depura responsabilidades políticas en por el caso Mascarillas

viernes 27 de agosto de 2021 , 17:25h

VOX vota en contra en el punto del dictamen de las conclusiones del caso Mascarillas al entender que el Partido Popular no aboga por la transparencia.











El Grupo Provincial de VOX en la Diputación de Almería ha votado en contra en el punto del dictamen de las conclusiones de la comisión de investigación por el caso Mascarillas y denuncia, una vez más, la falta de transparencia que ha tratado de imponer el Partido Popular en la misma.



El portavoz de VOX en Diputación, Juan Francisco Rojas, ha afirmado que “la comisión ha sido una pérdida de tiempo puesto que el PP, que decía que abogaba por la transparencia y no la ha presidido, ha hecho valer su mayoría absoluta para que nada cambie y no se depuren responsabilidades políticas”.



Asimismo, Rojas ha destacado el trabajo del personal de la institución: “Los expedientes administrativos y la labor de nuestros funcionarios de Diputación está perfectamente acreditada y no hay ninguna sombra de duda sobre ellos”.



Rojas lamenta que “nos queda mucha incertidumbre sobre todo lo que hay detrás y seguimos sin recibir ninguna explicación”, e indica que “las presuntas mordidas, las influencias del exvicepresidente, Óscar Liria, en las adjudicaciones de los contratos menores, las presuntas vinculaciones familiares en esa empresa y hasta dónde llegaba el grado de conocimiento del Partido Popular de todo esto ha quedado en el aire. Nos encomendaremos a las justicia”.



“Como el Partido Popular no está por la labor de ejercer con transparencia, VOX se ha personado como acusación popular”, así lo anunció el grupo provincial tras destaparse el caso.



Además, la formación denuncia que esta comisión se ha hecho “deprisa y corriendo” en periodo estival para que no se centre la atención sobre ella y parezca que aquí no ha pasado nada, cuando es un caso tan execrable por tratarse de material sanitario en una situación tan delicada en plena pandemia.



Recordemos que VOX propuso formar esta comisión de investigación, y fue apoyada por todos los grupos políticos, tras la detención del vicepresidente tercero de Diputación, Óscar Liria, en el caso Mascarillas y al que la Fiscalía imputa a los acusados delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la administración pública. .