Sánchez Haro dice en sede parlamentaria que Moreno Bonilla cobró de una "trama corrupta"

jueves 15 de abril de 2021 , 15:46h

Poco antes su compañero de filas había defendido desde la tribuna la honorabilidad de los expresidentes socialistas condenados con sentencia firme

Tensión en el Parlamento de Andalucía, y como protagonistas tres almerienses. Por una parte el ultraderechista Rodrigo Alonso, por otro el socialista Rodrigo Sánchez Haro, y en tercer lugar la presidenta de la institución y parlamenteria por Almería, Marta Bosquet, de Ciudadanos.

El provocador del rifirrafe fue Alonso, quien en una pregunta sobre una subvención al sindicato Vox, habló de "corruptelas mafiosas" por parte del PSOE, de quien dijo que "es un partido condenado por corrupto".

Eso encendió al socialista Sánchez Haro que reclamó a la presidenta poder intervenir, aunque ciertamente dijo en esa petición todo aquello que quería contestar cuando le diera Bosquet la palabra. Bosquet preguntó a Alonso si quería retirar su afirmación de que el PSOE había sido condenado por corrupción, pero Sánchez Haro se enfadó porque quería hablar él, no que le dieran turno al de Vox, y la presidenta tuvo que dedicarse a fondo para explicarle al socialista que era ella quien dirigía la sesión, y que una vez aclarado si el el otro retiraba o no sus palabras, le daría el turno a él.

Alonso no retiró su afirmación -falsa, porque el PSOE como organización no ha sido condenado hasta el momento por corrupción, aunque sí sus dos úñtimos secretarios generales, Manuel Chaves y José Antonio griñán- y Sánchez Haro, que pidió hablar "porque se han vertido infamias contra el Partido Socialista", y añadió que "aquí el único partido condenado por corrupción es el PP, y la única persona que ha cobrado dinero de una trama corrupta es el presidente Juanma Moreno". Esta afirmación del socialista no se corresponde con ninguna sentencia judicial, mientras que casualmente en esa misma sesion, el socialista Felipe López había reivindicado dede la tribuna la "honorabilidad" de los exsecretarios generales del PSOE-A, expresidentes del PSOE y expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados en sentencia firme por el fraude multimillonario de los ERE.

El PP no tuvo la oportunidad de defender a su presidente porque Bosquet lo impidió, argumentando que el socialista había dicho eso antes de que ella le diera la palabra.