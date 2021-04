Un gol en fuera de juego le cuesta los puntos al CD El Ejido en Marbella

lunes 05 de abril de 2021 , 17:49h

Los ejidenses encajaron el tanto de la derrota en los minutos finales, obra de Juanmi Callejón, cuando tenían el choque controlado



Primera jornada de la segunda fase y derrota ante un rival directo como es el Marbella FC. Los jugadores de Fran Alcoy controlaron a su rival con una férrea labor defensiva, pero en los minutos finales Juanmi Callejón, en posición de fuera de juego decidió el encuentro.



Hubo dos fases muy distintas, un tiempo para cada equipo. En la primera mitad, los locales se mostraron más ofensivos pero chocaron constantemente ante el orden mostrado por el Club Deportivo El Ejido. A los 13 minutos, el auxiliar del colegiado melillense anuló un gol a Juanmi Callejón por fuera de juego. Posteriormente una acción por la izquierda de Bryan Zaragoza no encontró rematador. También Wilfred a balón parado desvío una falta de Esteban Granero con los puños. Ocurrió en el minuto 36, y tres después el media punta zurdo Bryan centro pero Adri Cova no acertó y el meta local detuvo. Wilfred volvió a ser clave para llegar al descanso sin goles en una acción de Callejón a balón parado. Espectacular despeje a córner. 0-0 a la conclusión del primer tiempo.

Reacción en la segunda mitad

Obligados a ganar

Ficha Técnica

En la segunda parte, el CD El Ejido tomó las riendas del choque. Nada más reanudarse el juego, Víctor Pérez pone un balón a Etxaniz pero respondió el meta Alfonso Herrero. También Wilfred salvó a su equipo en un disparo de Óscar García en el minuto 61. A los 67, Bryan juega sobre Sergio Pérez pero su pase a Etxaniz no encuentra el remate. Tampoco en el minuto 70, en el disparo de Cova con la izquierda en la jugada de Jonxa a Sergio Pérez. Y del posible tanto ejidense, al tanto local con Juanmi Callejón que primero tiró desviado con su zurda y luego en fuera de juego aprovechó un pase a la espalda de los centrales. Era el minuto 83, pero los celestes de rojo en Marbella no supieron reaccionar. Fue un querer y no poder, ante el orden de los locales.Primera derrota de una batalla deportiva que va a ser muy dura. Quedan siete partidos, siete finales y hace falta sumar cuatro victorias por lo menos. 12 puntos para superar los 30 puntos. El domingo a las 18 horas frente al Recreativo de Huelva, primera cita de esta fase en El Ejido, que debe suponer la esperada reacción de un equipo que desde el 1 de noviembre del 2020 no gana en su estadio municipal de Santo Domingo. Desde el 14 de febrero no ganan los celestes. Ante Sevilla Atlético, Linares Deportivo, Córdoba, Real Murcia y ahora Marbella FC, sólo sumaron dos empates.1 Marbella FC: Alfonso Herrero; Marcos Ruíz, Elíseo Falcón, Carlos Blanco, Redru; Quezada, Álex Bernal (Fernando Román, m. 89); Esteban Granero (Añon, m. 77), Óscar García (Edu Ramos, m. 63), Juanmi Callejón (Gudiño, m. 88); Chumbi (Tresaco, m. 77).0 Club Deportivo El Ejido: Wilfred; Adri Cova, Checa, Cristian Moreno, Sana N’ Diaye, Jonxa (Tiago Portuga, m. 75); Toni Arranz, Víctor Pérez; Toni Dovale( Sergio Pérez, m. 63), Bryan Zaragoza ( Olavide, m. 80); Etxaniz (Boris, m. 80).Árbitro: Samir Amar Ahmed del colegio melillense. Amonestó a los locales Óscar García (46′), Chumbi (74′) y Álex Santome(92′). Por los ejidenses a Sana N’Diaye(19′) y Sergio Pérez (82′).Gol: 1-0, m. 83. Juanmi Callejón.Estadio: Municipal Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella ante unos 500 seguidores locales y unos 10 ejidenses. Tarde noche agradable y terreno de juego en buen estado. En el palco, el presidente del CD El Ejido, Alejandro Bouza y el director general, Javi Fernández.