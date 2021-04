El CD El Ejido inicia la segunda fase con toda su ambición en Marbella

viernes 02 de abril de 2021 , 12:17h

Este domingo de Resurrección, el Club Deportivo El Ejido inicia la segunda fase de la presente temporada 2020-21 con el objetivo de lograr la victoria en el terreno de juego del Marbella FC. La plantilla de Fran Alcoy, se presentará con todos sus efectivos y muy mentalizados y motivados para luchar por los tres primeros puntos. Recordar que los locales tras la primera fase, se presentan con 18 puntos, mientras que los celestes alcanzaron los 19. Es evidente que la victoria, tendrá una importancia maxima.

El entrenador del CD El Ejido, Fran Alcoy, reconocía que, “está siendo una semana larga, debido al descanso de sábado y domingo, pero estamos midiendo las cargas para llegar frescos al partido. Lo más importante es que todo el grupo está entrenando con normalidad, y esto no ocurría hace tiempo. Llevamos 15 días entrenando juntos toda la plantilla, y esto hace que el trabajo sea más homojeneo y se pueda preparar mejor todo”.



Con respecto al encuentro frente al Marbella FC consideraba que, “ no hace falta decir la importancia y la transcendencia del mismo. Empieza la segunda fase, pero este partido no difiere del jugado en Murcia, último de la primera fase. Sabemos que va a ser un partido complicado, como todos los de la categoría, porque también el rival te lo va a exigir. Quedan ocho partidos, y el margen de error es muy pequeño y tenemos que ir allí a competir como hemos hecho en todos los partidos, independietemente de que lo hayamos ganado, empatado o perdido. El equipo está haciendo las cosas bien, y tenemos que mostrar el nivel competitivo correcto, como hemos mostrado. A partir de ahí, habrá que estar acertados en las ocasiones que tengamos, cuidar nuestra área y que tengamos ese pelín de suerte para ganar el partido”.



En cuanto al Marbella FC resaltó que, “es un equipo que el año pasado luchó por subir a Segunda A, y que este año también tenía ese objetivo, pero se ven inmersos por salvar la categoría y no bajar a Tercera. Tienen un presupuesto alto, plagados de buenos jugadores pero no han hecho las cosas bien como todos los que estamos ahí. Para nosotros es un partido atípico, porque tienen entrenador nuevo y no tenemos referencia de lo que van a hacer. Si lo tenemos del anterior técnico, pero lo intuimos porque conocemos las características de los jugadores que tienen. Tenemos que estar preparados, para cualquier escenario táctico que se pueda presentar. Vamos con toda la ilusión para sumar puntos en Marbella”.



El encuentro comenzará a las ocho de la tarde, y al estadio Antonio Lorenzo Cuevas pueden asistir unos 800 seguidores. Será dirigido por el colegiado melillense, Samir Amar Ahmed. Se podrá ver por footters y escuchar por la Radio Web Celeste y Radio Poniente.