Un guardia civil declara ante el juez que interviene 20 pateras al día en Almería

lunes 06 de junio de 2022 , 12:29h

También se conoce en el transcurso de un juicio que se graban vídeos que luego no se aportan como prueba ni se detalla su existencia

El juicio contra unas personas acusadas de patronear una patera arribada en las costas de Almería en noviembre de 2020, ha permitido conocer dos detalles que tienen especial relevancia habiéndose producido en sede judicial.

Si la condena inicial contra los dos patrones ha sido rebajada a cuatro años tras un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, lo más sorprendente ha sido conocer el testimonio de un guardia civil citado como testigo. En primer lugar porque en el momento de la vista oral dijo no reconocer a los acusados, ya que “según dijo, en su trabajo interviene una media de 20 embarcaciones de características similares al día”, tal como se detalla en la sentencia consultada por Noticias de Almería.

Aunque no les reconoció en ese momento, sí que con anterioridad, durante el proceso, sí que les identificó en una fotografía, pero con ellos en persona no pareció resultarle igual.

Por otro lado, este mismo agente, que se encontraba como oficial de enlace en una patrullera de la Guardia Costiera italiana, que participaba en la Operación Indalo 2020, cuya finalidad era la de controlar los flujos de inmigración ilegal y luchar contra el crimen transfronterizo, contó o que detectaron la presencia de una embarcación tipo patera unas 4,2 Mn de Agua Amarga (Almería), viajando a gran velocidad, dándole el alto y realizando la misma maniobras evasivas para no ser interceptada, aunque lograron darle alcance, añadiendo el agente que durante la persecución otro tripulante de la patrullera realizó un vídeo y también se hicieron las fotografías que se incorporaron a las actuaciones, y que él mismo pudo ver cómo dos de los ocupantes de la patera se iban turnando en la caña durante la persecución, siendo las dos personas que se indicaron mediante un círculo en una fotografía, y eran los acusados.

Se da la circunstancia de que la Guardia Civil de Huércal de Almería negó la existencia de un vídeo de toda la actuación, y el juez asegura en su sentencia que existe, y no solo eso, el propio testigo lo llevaba en su móvil. Lo que no se aclaró es por qué se negó su existencia, por qué no se incorporó a las actuaciones… y por qué siendo una grabación oficial, un agente la lleva en su teléfono móvil, lo que habría podido permitirle difundirla, o perderla.