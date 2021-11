Una calle de El Ejido ya lucen el nombre de ‘Comisario Ángel Fernández’

miércoles 03 de noviembre de 2021 , 15:16h

Reconocimiento a su extraordinaria trayectoria de servicio público al frente de la Policía Nacional de El Ejido durante más de veinte años

El Ayuntamiento de El Ejido ha homenajeado hoy al comisario Ángel Fernández dedicándole una calle por su extraordinaria trayectoria al frente de la Comisaría de la Policía Nacional de El Ejido durante más de dos décadas.



El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha asistido a la inauguración de esta vía que desde hoy lleva el nombre de ‘Comisario Ángel Fernández’, junto al jefe superior de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, José Miguel Amaya; el comisario provincial, Rafael Madrona; el actual comisario, Rafael Rodríguez; además de miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local; los concejales del equipo de Gobierno, José Francisco Rivera, Delia Mira y María José Martín; y miembros de la Corporación Municipal.



Durante el acto de inauguración, el regidor ha puesto de relieve que “El Ejido es un pueblo agradecido y, además, es un municipio que reconoce la labor que desempeñan las personas que consagran su vida y su profesión a garantizar las libertades públicas y la seguridad”. “Todos somos conscientes de que no puede haber progreso de ningún tipo sin cotas razonables de seguridad, de libertad individual o sin garantías de convivencia pacífica y ordenada. Por eso, reconocemos la extraordinaria tarea de quienes, por vocación, hacéis de vuestro trabajo un ejercicio constante de servicio público”.



Góngora ha destacado que “por ello, es más que adecuado reconocer esa labor, muy bien representada en la persona del Comisario Ángel Fernández, que llegó en 1999 a El Ejido, y cuenta con más de 20 años de servicio al frente de nuestra comisaría, 20 años de trabajo y dedicación a la seguridad de todos nosotros. 20 años de entrega, de desvelos y, también, de cercanía a la sociedad ejidense, con la que ha compartido los mejores años de su trayectoria profesional sin duda. Aquí en El Ejido deja un buen recuerdo, un gran respeto y muchos amigos”.



Por su parte, Ángel Fernández ha subrayado que “es un honor contar con una calle en mi auténtico y querido pueblo, de todos los reconocimientos que se me han otorgado a lo largo de los años éste es el que me produce más satisfacción porque supone la perpetuidad, lo que significa que algún día alguien pasará por aquí y se acordará de mí”, al tiempo que ha agradecido “a todo el Consistorio con el alcalde a la cabeza por este gesto y por acompañarme en este día tan emotivo, siempre estaré a vuestra disposición y siempre defenderé el nombre de El Ejido por encima de todo”.



Cabe recordar que el pasado 11 de septiembre de 2019 ya se le hizo entrega de la Cruz al Mérito Policial durante el acto conmemorativo por el Día del Municipio y hoy, con esta calle, se vuelve a recordar su vida y su trayectoria. “Un reconocimiento público por sus innumerables méritos con los que ha contribuido a la mejora y desarrollo de los intereses generales, a la concordia y a la seguridad de El Ejido”, ha apostillado el primer edil. De igual modo el alcalde ha reconocido la labor del nuevo comisario, Rafael Rodríguez, ya que “ha sabido coger el testigo y dar un nuevo impulso al trabajo policial”



“Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y la garantía que este Estado de Derecho nos ofrece, no sería posible sin Cuerpos como los que hoy aquí estáis representados, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y, como no, por la propia Administración de Justicia en una instancia paralela y superior. No siempre es fácil llevar a cabo ese trabajo, con medios que han de funcionar de manera eficaz y en perfecta colaboración y coordinación entre efectivos y distintos Cuerpos”, ha concluido Góngora.