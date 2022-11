Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

"Una mañana fría" de cine conciencia sobre seguridad vial

jueves 24 de noviembre de 2022 , 17:52h

La Compañía de María es uno de los centros educativos que, también, ha encendido el proyector del XXI Festival Internacional de Cine. Con la colaboración de la Fundación La Caixa, el colegio ha podido visualizar ‘Una mañana fría’. La proyección del filme ha contado con la asistencia de la directora de la película, Raquel Troyano, la directora del centro, Nerea Martín, así como el subdirector pedagógico de ESO, Bachillerato y CCF, Francisco Onteniente, en representación de la Fundación La Caixa asistieron tanto Víctor Gázquez como María del Carmen Sánchez Salas.

Los alumnos de 4º de ESO fueron los destinatarios de ‘Una mañana fría’, donde Raquel Troyano relata en primera persona las consecuencias de los accidentes de tráfico. Con su historia ofrece dos propuestas muy diferentes, pero de un gran interés para el alumnado.

En esta línea, la directora del audiovisual matizó que estas actividades son “muy necesarias” en los institutos. Por ello, adelantó que “cuando tenía vuestra edad, tenía un conflicto con mi madre, yo no hablaba con ella de un problema que teníamos entre nosotras y encontré la vía del cine para hacerlo”.

El título ‘Una mañana fría’ ha brindado alegrías a la directora, “como la candidatura al Goya, también me dio la Medalla al Mérito, pero, lo más importante, fue ver a mi madre sonreír de nuevo. Además, he visto a muchas víctimas y he estado cerca de personas que han sufrido y entender que podía ayudar a muchas otras o estar delante de los jóvenes y explicarles que tienen que ser conscientes que cuando cogen un patinete o aprenden a conducir una moto y un coche, que es vital para ser independientes, tenéis mucha responsabilidad y tener conciencia porque lleváis una maleta que es vuestra familia, entorno y amigos”, ha matizado Troyano.

María del Carmen Sánchez, representante de Fundación La Caixa, ha agradecido “al colegio por estar aquí, formando parte de FICAL, tenemos la oportunidad de esta experiencia y deseo que los estudiantes disfruten de una película muy prometedora”.